Deutschland: Inflationsrate sinkt deutlich auf 2,8 Prozent im Oktober

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit dem erneuten Tankrabatt ist die Inflationsrate in Deutschland deutlich gesunken. Im Oktober lagen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 3,3 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/DP/jsl