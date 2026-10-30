Eine neue Möglichkeit, an Bitcoin zu partizipieren

Für die meisten deutschen Anleger lief die Bitcoin-Frage bislang auf zwei Möglichkeiten hinaus: den Coin direkt halten oder über ein physisch besichertes ETP investieren. Nun gibt es eine dritte Option.

Hinter Bitcoin steht eine leistungsfähige Industrie: Unternehmen, die die Rechenleistung bereitstellen, auf der das Netzwerk basiert. In diese Unternehmen lässt sich wie in andere börsennotierte Gesellschaften investieren. Sie veröffentlichen Geschäftsberichte, ihre Aktienkurse sind transparent nachvollziehbar. So können Anleger auf andere Weise an demselben Wandel im Finanzwesen partizipieren.

Seit dem 21. Juli 2026 lässt sich der Sektor mit einem einzigen Wertpapier abbilden. Der CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF wird auf Xetra gehandelt und ist Europas einziger UCITS-ETF mit Fokus auf börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen.¹

Was diese Unternehmen tatsächlich tun

Das Bitcoin-Netzwerk hat keinen zentralen Betreiber. Tausende spezialisierte Rechner konkurrieren darum, Transaktionen zu verarbeiten. Der Rechner, der erfolgreich ist, wird mit neu erzeugten Bitcoin vergütet. Unternehmen, die diese Rechner im industriellen Maßstab betreiben, werden als Miner bezeichnet. Die meisten sind an US-Börsen gelistet und berichten vierteljährlich wie andere Unternehmen auch.

Die ökonomische Logik ist einfach zu beschreiben, auch wenn das Geschäft selbst anspruchsvoll ist. Mit Abstand größter Kostenfaktor ist Strom. Die Erlöse werden in Bitcoin erzielt. Ein Miner ist im Kern ein Unternehmen, das elektrische Energie in einen digitalen Vermögenswert umwandelt. Wie profitabel es arbeitet, hängt davon ab, wie effizient diese Umwandlung gelingt und welchen Wert der Vermögenswert hat.

Deshalb handelt es sich eher um ein Industrieinvestment als um eine reine Währungswette. Zwei Miner können bei identischem Bitcoin-Kurs sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen, weil der eine beispielsweise effizientere Maschinen gekauft oder einen günstigeren Stromvertrag abgeschlossen hat.

Warum die Unterschiede zwischen den Unternehmen so wichtig sind

Die Unterschiede sind erheblich. Unter den börsennotierten Minern lagen die Stromkosten des günstigsten Betreibers im vierten Quartal 2025 bei rund 34.000 US-Dollar je produziertem Bitcoin. Beim teuersten Betreiber waren es mit 65.000 US-Dollar fast doppelt so viel.² Der Bitcoin-Kurs erklärt diesen Unterschied nicht. Entscheidend sind die eingesetzte Hardware und der Strompreis. Die effizientesten Flotten arbeiten mit rund 15 Watt pro Terahash, weniger effiziente Betreiber liegen näher bei 25.²

Die Folgen zeigen sich in den Unternehmenszahlen. Im zweiten Quartal 2026 musste Riot Platforms einschließlich der Abschreibungen auf seine Mining-Hardware rund 1,26 US-Dollar aufwenden, um Bitcoin im Wert von einem US-Dollar zu produzieren. Ein Jahr zuvor lag dieser Wert bei 0,92 US-Dollar.³ Andere Betreiber erzielten im selben Zeitraum weiterhin solide Margen. Der Bitcoin-Kurs lag Ende August 2026 27,7 % unter dem Niveau von vor einem Jahr.⁴ Die Spanne zwischen dem stärksten und dem schwächsten Unternehmen der Branche war noch größer.

Quelle: OpenAI (KI-generiert)

Warum ein Korb statt eines einzelnen Unternehmens

Entscheidend ist die Streuung. Weil die Unterschiede zwischen den besten und schwächsten Betreibern so groß sind, erfordert die Auswahl eines einzelnen Unternehmens eine fundierte Beurteilung der Effizienz der Mining-Hardware, der Stromverträge und der Bilanzstärke, die zudem jedes Quartal neu vorgenommen werden muss. Für die meisten Privatanleger ist das in der Praxis kaum zu leisten.

Ein Fonds mit einem nach Kriterien ausgewählten Korb nimmt Anlegern diese Einzeltitelauswahl ab. Zugleich handelt es sich um börsennotierte Wertpapiere, die über ihren bestehenden deutschen Broker gekauft und im normalen Wertpapierdepot gehalten werden können. Keine Wallet, keine Kryptobörse, kein Private Key, der verloren gehen kann.

Wie der Fonds aufgebaut ist

Der CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF bildet den CoinShares Bitcoin Mining Index nach. Der Index wird von Solactive administriert, CoinShares fungiert als Indexberater.¹ Statt nach Marktkapitalisierung zu gewichten, bewertet der Index Mining-Unternehmen anhand von fünf Faktoren:

Hashrate : Umfang und Wachstum der von ihnen betriebenen Rechenleistung

: Umfang und Wachstum der von ihnen betriebenen Rechenleistung Profitabilität : Produktionskosten je Bitcoin und operative Marge

: Produktionskosten je Bitcoin und operative Marge Finanzielle Widerstandsfähigkeit : Bilanzstärke, Liquidität und Verschuldung

: Bilanzstärke, Liquidität und Verschuldung Umwelteffizienz : Anteil erneuerbarer Energien im Energiemix

: Anteil erneuerbarer Energien im Energiemix Governance: Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Qualität der Berichterstattung und Ausrichtung an Aktionärsinteressen

Kein einzelnes Unternehmen darf mehr als 18 % des Index ausmachen. Nur in Ausnahmefällen kann die Gewichtung des größten Indexmitglieds auf bis zu 33 % steigen.¹ Der Korb wird vierteljährlich überprüft, sodass sich der Fonds mit den Veränderungen der Branche fortlaufend zugunsten effizienterer Betreiber ausrichtet. Derzeit hält der Fonds Beteiligungen an rund zwei Dutzend Unternehmen.⁵ Zu den größten Positionen zählen unter anderem CleanSpark, MARA Holdings, IREN, Bitdeer Technologies, Hut 8 und Riot Platforms.

Produkt CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF Ticker / ISIN / WKN MINE · IE0008EKJPN4 · A42789 Börse Xetra, gelistet seit 21. Juli 2026 Laufende Kosten 0,65 % pro Jahr Struktur Irischer UCITS-Fonds, physisch replizierend (hält die Aktien direkt) Basiswährung US-Dollar, thesaurierend Index CoinShares Bitcoin Mining Index (Solactive) · vierteljährliches Rebalancing Risikoindikator 6 von 7

Was Anleger damit tatsächlich besitzen

Anteile an den Unternehmen, die das Bitcoin-Netzwerk am Laufen halten.

Die Ausfallhistorie dieses Netzwerks lässt sich klar beziffern. In siebzehn Jahren kam es zweimal zum Stillstand: für achteinhalb Stunden im August 2010 und für sechs Stunden und zwanzig Minuten im März 2013.⁶ Seitdem ist es nicht mehr zum Stillstand gekommen. Für ein Finanzsystem ohne Zentrale, Personal und Öffnungszeiten ist das eine Bilanz, mit der keine traditionelle Bank mithalten könnte.

Ebenso wichtig ist die Frage, woher diese Zuverlässigkeit kommt. Sie ist weder selbstverständlich noch kostenlos. Genau dafür werden diese Unternehmen bezahlt.

Vollständig vom Bitcoin-Kurs entkoppelt ist das Investment damit nicht, denn die Erlöse der Unternehmen fallen in Bitcoin an und schwanken mit dessen Kurs. Auf Unternehmensebene hängt das Ergebnis jedoch ebenso stark von der operativen Umsetzung ab: von der eingesetzten Hardware, den Stromverträgen und der Bilanz. Diese operative Qualität lässt sich bewerten, und CoinShares hat hierfür ein regelbasiertes Verfahren entwickelt, das diese Faktoren jedes Quartal neu beurteilt.

Kurzfristig wird die Wertentwicklung eng vom Bitcoin-Kurs bestimmt. Langfristig stellt sich eine andere Frage: ob die Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte weiter wächst und ob sich am Ende die effizientesten Betreiber durchsetzen. Diese Fragen lassen sich beurteilen, ohne den Bitcoin-Kurs prognostizieren zu müssen.

* Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister CoinShares. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel wurde von CoinShares verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbekooperation mit dem angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.

Kapitalverlustrisiko. Dieser UCITS-ETF weist einen Gesamtrisikoindikator von 6 von 7 auf. Die Aktienkurse von Bitcoin-Mining-Unternehmen sind sehr volatil und können stark fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dies ist eine Marketingmitteilung und keine Anlage- oder Steuerberatung. Vor einer Anlage sollten der Prospekt und das Basisinformationsblatt (KID) gelesen werden, die unter https://coinshares.com/de/ abrufbar sind.

Der CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender Fonds mit dem Ziel, die Wertentwicklung des CoinShares Bitcoin Mining Index nachzubilden. Der Börsenkurs des ETF kann von seinem Nettoinventarwert (NAV) und vom Stand des Index abweichen. Aktuelle Portfoliobestände und die Indexmethodik können unter https://www.solactive.com/index/DE000SL0T758/ und https://coinshares.com/etp/documents eingesehen werden.

Anteile an einem börsennotierten UCITS-Fonds („UCITS ETF“), die am Sekundärmarkt erworben wurden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen die Anteile am Sekundärmarkt über einen Intermediär, zum Beispiel einen Broker, kaufen und verkaufen, wodurch Kosten entstehen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf einen Preis über dem aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten.

Quellen

¹ CoinShares, „CoinShares launches Bitcoin Mining UCITS ETF“, Pressemitteilung, 21. Juli 2026; CoinShares-Produktseite, coinshares.com/etp/ucits-bitcoin-mining

² CoinShares, Bitcoin Mining Report Q1 2026, 25. März 2026 (Unternehmensdaten für Q4 2025)

³ Riot Platforms, Ergebnisse Q2 2026, 10. August 2026. Die Kosten für das Mining eines Bitcoin einschließlich Abschreibungen auf die Mining-Hardware beliefen sich in Q2 2026 auf 126,5 % des Produktionswerts, gegenüber 92,4 % in Q2 2025

⁴ Bloomberg. Monatliche Bitcoin-Schlusskurse: 109.127 US-Dollar (31. August 2025), 78.854 US-Dollar (31. August 2026)

⁵ CoinShares, Fondsbestände per 15. September 2026

⁶ Value-Overflow-Incident, 15. August 2010 (CVE-2010-5139), 8 Stunden 27 Minuten; Chain-Split, März 2013 (CVE-2013-3220, später als BIP50 formalisiert), 6 Stunden 20 Minuten