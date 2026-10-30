EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Stellungnahme des Vorstands der Evonik Industries AG vom 30.10.2026

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EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Evonik Industries AG: Stellungnahme des Vorstands der Evonik Industries AG vom 30.10.2026

30.10.2026 / 08:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der Evonik Industries AG hat ein Schreiben der BASF SE vom 22.10.2026 über deren Interesse an einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot eingehend geprüft. Er hat auf Basis der vorliegenden Informationen entschieden, nicht in Verhandlungen mit der BASF SE einzutreten. Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert.

Zugleich erklärt der Vorstand seine Bereitschaft zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit der BASF SE, um die Position der Evonik Industries AG zu erläutern und der BASF SE die Gelegenheit zu geben, ihre Motive und die aus ihrer Sicht maßgeblichen Erwägungen darzulegen.

Kontakt / Mitteilende Person:

Christoph Finke

Leiter Investor Relations

+49 174 99 31 647

christoph.finke@evonik.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Evonik Industries AG
Opernplatz 1
45128 Essen
Deutschland
Telefon:+49 (0) 201 177-01
Fax:+49 (0) 201 177-3475
E-Mail:investor-relations@evonik.com
Internet:www.evonik.com
ISIN:DE000EVNK013
WKN:EVNK01
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
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