EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Smartbroker Holding AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Smartbroker Holding AG: Smartbroker Holding AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

30.10.2026 / 13:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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ENTWURF

Ad-hoc-Mitteilung

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

Smartbroker Holding AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Berlin, 30. Oktober 2026 – Die Smartbroker Holding AG teilt mit, dass die Entwicklung der Neukundenzahlen für den Smartbroker+ im laufenden Geschäftsjahr 2026 bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Der wegen des verabschiedeten Gesetzes zum Altersvorsorgedepot erwartete Anstieg der Neukundenzahlen im vierten Quartal 2026 hat sich bislang noch nicht realisiert.

Der Vorstand hat daher heute beschlossen, die mit Ad-hoc-Mitteilung vom 25. Februar 2026 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen.

Im Bereich Transaktionen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr ca. 55.000 Neukunden (bisherige Prognose: ca. 100.000 Neukunden). Die Umsatzerwartung auf Gruppenebene liegt nunmehr in einer Spanne von EUR 65 Mio. bis EUR 70 Mio. (bisherige Prognose: EUR 67 Mio. bis EUR 72 Mio.) und die Prognose für das operative EBITDA* liegt zwischen EUR -1,0 Mio. und EUR 2,0 Mio. (bisherige Prognose: EUR -1,5 Mio. bis EUR 1,5 Mio.).

Die Absenkung der Umsatzprognose beruht auf der geringeren erwarteten Anzahl an Neukunden und einem etwas schwächer als erwarteten Umsatz im Bereich Media.

*Die Kennzahl operatives EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (nach Kundenakquisekosten).

Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender

Ende der Insiderinformation

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Smartbroker Holding AG
Ritterstraße 11
10969 Berlin
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Telefon:+49 (0) 30 2 04 56 382
Fax:+49 (0)30 20 456 500
E-Mail:info@smartbroker-holding.de
Internet:www.smartbroker-holding.de
ISIN:DE000A2GS609
WKN:A2GS60
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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