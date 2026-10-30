EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, Kauf

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.10.2026 / 11:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hardy
Nachname(n):Mehl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Basler Aktiengesellschaft

b) LEI

5299006OKY4JQTOWH448 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005102008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
24,1678502 EUR50.027,45 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
24,1679 EUR50.027,4500 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Basler Aktiengesellschaft
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Deutschland
Internet:www.baslerweb.com
LEI Code:5299006OKY4JQTOWH448
Ende der MitteilungEQS News-Service

107694 30.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Basler

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen