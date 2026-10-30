EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.10.2026 / 11:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Hardy Nachname(n): Mehl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Basler Aktiengesellschaft

b) LEI

5299006OKY4JQTOWH448

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005102008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,1678502 EUR 50.027,45 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,1679 EUR 50.027,4500 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler Aktiengesellschaft An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Internet: www.baslerweb.com LEI Code: 5299006OKY4JQTOWH448

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107694 30.10.2026 CET/CEST