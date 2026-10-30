EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Claudia Mayfeld, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.10.2026 / 15:59 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Claudia Nachname(n): Mayfeld

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001GRRO0Z25YZT52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 87,65 EUR 52.590,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 87,65 EUR 52.590,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft Moosacher Strasse 80 80809 München Deutschland Internet: ir.knorr-bremse.com LEI Code: 5299001GRRO0Z25YZT52

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