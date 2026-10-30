EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Claudia Mayfeld, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.10.2026 / 15:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Claudia
Nachname(n):Mayfeld

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001GRRO0Z25YZT52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
87,65 EUR52.590,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
87,65 EUR52.590,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 München
Deutschland
Internet:ir.knorr-bremse.com
LEI Code:5299001GRRO0Z25YZT52
Ende der MitteilungEQS News-Service

107700 30.10.2026 CET/CEST

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