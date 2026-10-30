EQS-DD: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Dr. Roland Mechtler, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.10.2026 / 12:16 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Roland Nachname(n): Mechtler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

b) LEI

529900GPOO9ISPD1EE83

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: AT000B079496

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 97,20 EUR 29.725,48 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 97,20 EUR 29.725,48 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

30.10.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 1020 Wien Österreich Internet: http://raiffeisenbank.at LEI Code: 529900GPOO9ISPD1EE83

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