EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.10.2026 / 17:11 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Walter Nachname(n): Ribeiro

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Symrise AG

b) LEI

529900D82I6R9601CF26

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SYM9999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 92,76 EUR 46.380,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 92,7600 EUR 46.380,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

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