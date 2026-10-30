EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Daniel Wodera, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.10.2026 / 13:35 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Daniel
|Nachname(n):
|Wodera
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|tk accelis Group AG & Co. KGaA
b) LEI
|5299008H650N7TB9Z004
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000TKCC1S8
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,16 EUR
|11.162,76 EUR
|27,18 EUR
|70.369,02 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27,1773 EUR
|81.531,7800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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