EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Daniel Wodera, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.10.2026 / 13:35 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Daniel Nachname(n): Wodera

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

tk accelis Group AG & Co. KGaA

b) LEI

5299008H650N7TB9Z004

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000TKCC1S8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,16 EUR 11.162,76 EUR 27,18 EUR 70.369,02 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,1773 EUR 81.531,7800 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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