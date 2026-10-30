EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Zuteilung von 16.139 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.10.2026 / 19:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Miguel Ángel
Nachname(n):López Borrego

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

tk accelis Group AG & Co. KGaA

b) LEI

5299008H650N7TB9Z004 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000TKCC1S8

b) Art des Geschäfts

Zuteilung von 16.139 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der thyssenkrupp AG; davon 14.400 über ein Gemeinschaftsdepot mit der Ehefrau abgewickelt

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27,80 EUR400.320 EUR
27,80 EUR48.344,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27,8000 EUR448.664,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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