EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Zuteilung von 16.139 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.10.2026 / 19:10 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Miguel Ángel
|Nachname(n):
|López Borrego
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|tk accelis Group AG & Co. KGaA
b) LEI
|5299008H650N7TB9Z004
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000TKCC1S8
b) Art des Geschäfts
|Zuteilung von 16.139 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der thyssenkrupp AG; davon 14.400 über ein Gemeinschaftsdepot mit der Ehefrau abgewickelt
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,80 EUR
|400.320 EUR
|27,80 EUR
|48.344,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27,8000 EUR
|448.664,2000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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