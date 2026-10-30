EQS-News: Cognizant setzt mehr als 25.000 Fachkräfte für die Umsetzung von OpenAI-Lösungen ein, während Unternehmen bahnbrechende KI-Technologien in die Produktion überführen

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Cognizant setzt mehr als 25.000 Fachkräfte für die Umsetzung von OpenAI-Lösungen ein, während Unternehmen bahnbrechende KI-Technologien in die Produktion überführen



30.10.2026 / 23:20 CET/CEST

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Die neue „OpenAI Frontier Capability Group" von Cognizant vereint mehr als 25.000 Fachkräfte in einer globalen OpenAI-Umsetzungsorganisation

Cognizant skaliert OpenAI zunächst in den eigenen Vertriebs- und Kundenerfolgsabteilungen, damit Kunden von Ansätzen profitieren können, die auf Unternehmensebene erprobt wurden

TEANECK, N.J., 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute die Gründung seiner „OpenAI Frontier Capability Group" bekannt, in der mehr als 25.000 Fachkräfte zusammenkommen, die darauf ausgerichtet sind, OpenAI-Produkte – darunter Codex und ChatGPT – für Kunden bereitzustellen. Die Gruppe soll Unternehmen dabei unterstützen, OpenAI-Modelle bei der Softwareentwicklung, der Kundenbetreuung und im täglichen Geschäftsbetrieb einzusetzen.

Der Zugang zu innovativen Modellen ist für viele Unternehmen nicht mehr das Hindernis; was ihnen fehlt, sind qualifizierte Fachkräfte, die wissen, wie man diese Modelle in die Systeme integriert, auf denen ihr Geschäft basiert. Cognizant hat diese Kompetenz unternehmensweit ausgebaut: Mehr als 21.000 Mitarbeiter haben über 40.000 OpenAI-Badges erworben, die jeweils für den Abschluss von Lernprogrammen zu OpenAI-Technologien verliehen werden. Mit der neuen Gruppe wird eine Organisation geschaffen, die sich auf die Entwicklung und den Betrieb von OpenAI-gestützten Systemen für Kunden konzentriert.

Diese Arbeit wird voraussichtlich auf dem „Frontier"-Personalmodell von Cognizant aufbauen, durch das das Unternehmen „Frontier Certified Engineers" und „Frontier Business Operators" ausbildet, die direkt von Unternehmen zertifiziert werden, die das Frontier-Modell anwenden.

Cognizant testet neue Ansätze häufig zunächst im eigenen Unternehmen, bevor sie an Kunden weitergegeben werden. Die Vertriebs- und Kundenerfolgsteams nutzen bereits eine auf OpenAI-Modellen basierende Lösung, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und zu erschließen. Für Kunden bedeutet dies, dass die Arbeit der Gruppe auf Methoden aufbauen kann, die bereits in großem Maßstab innerhalb eines globalen Unternehmens erprobt wurden.

„In den letzten 50 Jahren hat jeder Wandel in der Unternehmenstechnologie verändert, wer die Systeme entwickelt und auf welche Weise", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. „Mit Codex und ChatGPT verändert OpenAI beides gleichzeitig. Wir setzen mehr als 25.000 unserer Mitarbeiter ein, um diesen Wandel in den Unternehmen unserer Kunden voranzutreiben. Wir haben bei uns selbst begonnen, und OpenAI beginnt gerade, die Art und Weise, wie wir verkaufen, neu zu gestalten."

„OpenAI hilft Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise grundlegend zu überdenken – von der Art und Weise, wie sie Kunden betreuen, bis hin zur Art und Weise, wie sie ihre Arbeit erledigen", sagte Dali Rajic, Chief Revenue Officer bei OpenAI. „Indem Cognizant mehr als 25.000 Fachkräfte in einer speziellen OpenAI-Praxis zusammenführt und unsere Technologie in den eigenen Betriebsabläufen einsetzt, unterstützt das Unternehmen weitere Unternehmen dabei, KI in sinnvolle geschäftliche Ergebnisse umzusetzen."

Anfängliche Schwerpunkte

Die Gruppe wird sich zunächst auf drei Bereiche konzentrieren: KI-native Softwareentwicklung mit Codex, Anwendungsmodernisierung und agentenbasierte Kundenbetreuung. Codex bildet den Kern des ersten Bereichs und soll Entwickler beim Schreiben, Testen und Ausliefern neuen Codes unterstützen. Im Bereich der Anwendungsmodernisierung wird die Gruppe den „Cognizant Application Modernizer", der auf OpenAI-Modellen basiert, über den gesamten Lebenszyklus hinweg einsetzen – vom Reverse Engineering von Legacy-Mainframe-Code bis hin zur Generierung von Cloud-nativem Code. Entwickler prüfen jede wichtige Entscheidung, gestützt auf die Erfahrung von Cognizant bei der Modernisierung von Mainframe-Systemen für mehr als 500 Kunden. Im Bereich Kundenbetreuung wird die Gruppe OpenAI-Modelle in den Bereichen Vertrieb, Service und Support einsetzen und dabei auf die Erfahrungen von Cognizant bei der Nutzung dieser Modelle im eigenen Unternehmen zurückgreifen.

Cognizant liefert bereits Ergebnisse für seine Kunden: Bei einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen hat Cognizant gemeinsam einen OpenAI-gestützten Unternehmensassistenten entwickelt, der Suche, Erstellung von Inhalten, Übersetzung und Genehmigungsvorgänge an einem Ort vereint. Dieser hat bereits mehr als 5 Millionen Konversationen bearbeitet und die Zeit für die Erstellung von Inhalten um 60 % verkürzt.

Cognizant gehört zu einer ausgewählten Gruppe von „Advanced"-Partnern im OpenAI-Partnernetzwerk. Die Codex-Hackathons in Indien und Nord- und Südamerika brachten mehr als 12.000 Teilnehmer zusammen.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ist ein „AI Builder" und Anbieter von Technologiedienstleistungen, der die Lücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schließt, indem er Full-Stack-KI-Lösungen für seine Kunden entwickelt. Dank unserer fundierten Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise sind wir in der Lage, den einzigartigen Kontext eines Unternehmens in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial steigern, greifbare Ergebnisse erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.ai oder @cognizant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

USA Ben Gorelick E-Mail benjamin.gorelick@cognizant.com

Europa/APAC Sarah Douglas E-Mail sarah.douglas@cognizant.com

Indien Vipin Nair E-Mail Vipin.nair@cognizant.com

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