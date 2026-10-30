EQS-News: Das Kunst- und Designmuseum der Präfektur Toyama ruft zur Einreichung von Beiträgen für die 15. International Poster Triennale in Toyama 2027 (IPT2027) auf

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EQS-News: Toyama Prefectural Museum of Art and Design / Schlagwort(e): Sonstiges
Das Kunst- und Designmuseum der Präfektur Toyama ruft zur Einreichung von Beiträgen für die 15. International Poster Triennale in Toyama 2027 (IPT2027) auf

30.10.2026 / 02:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

TOYAMA, Japan, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Kunst- und Designmuseum der Präfektur Toyama hat eine Ausschreibung für die „15. International Poster Triennale in Toyama 2027" (abgekürzt IPT2027; Termine: Mitte Dezember 2027 – März 2028 (vorläufig)) veröffentlicht, eine internationale Plakatausstellung, die alle drei Jahre im Museum stattfindet. Detaillierte Richtlinien und weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie auf der IPT2027-Seite der Website des Museums.

EINTRITTSKATEGORIEN

KATEGORIE A / KATEGORIE B: Gedruckte Poster
Diese Kategorien stehen allen Bewerbern offen, ohne Altersbeschränkungen oder besondere Voraussetzungen.

KATEGORIE A
– Plakate zu einem beliebigen Thema (keine Nennung des Urhebers erforderlich.)
– Anzahl der Einreichungen: Bis zu 3 Einreichungen
Ein Set aus bis zu 3 Plakaten kann als ein einziges Werk eingereicht werden.

KATEGORIE B
– Thema: „FACE"
Das Plakat muss die folgenden zwei Elemente enthalten:
(1) Das Wort „FACE"
(2) Die Quellenangabe „IPT2027"

– Anzahl der Einreichungen: Bis zu 2 Einreichungen
*Nur einzelne Poster. Mehrere Poster, die als Posterset oder Serie eingereicht werden, werden nicht akzeptiert.

Einreichungsmodalitäten (Kategorien A & B):
Nach Abschluss der obligatorischen Online-Registrierung sind die ausgedruckten Poster per Post oder Kurierdienst an das Museum zu senden. Digitale Einreichungen werden nicht akzeptiert.

Kategorie U30 + STUDENTEN: Digitale Einreichungen
Diese Kategorie steht Bewerbern im Alter von bis zu 30 Jahren sowie Studierenden jeden Alters offen.
- Thema: „FACE"
Das Poster muss die folgenden zwei Elemente enthalten:
(1) Das Wort „FACE"
(2) Die Quellenangabe „IPT2027"

– Anzahl der Einreichungen: Bis zu 2 Einreichungen
*Nur einzelne Beiträge möglich. Mehrere Werke, die als Set oder Serie eingereicht werden, werden nicht akzeptiert.

Einreichungsmodalität
Die Einreichungen sind als digitale Dateien über das Online-Einreichungsportal zu übermitteln.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen: https://tad-toyama.jp/en/ipt

*Teilnahmeberechtigung: Poster, die am oder nach dem 1. Februar 2024 erstellt wurden.

Einreichungszeitraum
Donnerstag, 14. Januar - Freitag, 12. März 2027, 18:00 Uhr (JST)

Referenzmaterialien
1. Teilnahmebedingungen und Richtlinien für die IPT2027
https://tad-toyama.jp/en/wp-content/uploads/2026/10/IPT2027_entrie_eng.pdf

2. Die 15. International Poster Triennale in Toyama, 2027 (IPT2027)
https://tad-toyama.jp/en/wp-content/uploads/2026/10/IPT2027_kaisai_eng.pdf

Cision
Cision

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