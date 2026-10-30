EQS-News: Govee gewinnt den Microsoft AI Frontier Award und prägt die nächste Ära der KI-gestützten intelligenten Beleuchtung

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Govee gewinnt den Microsoft AI Frontier Award und prägt die nächste Ära der KI-gestützten intelligenten Beleuchtung



30.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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BERLIN, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Govee, ein weltweit führender Anbieter im Bereich intelligenter Beleuchtung, wurde mit dem Microsoft AI Frontier Award ausgezeichnet. Damit werden die kontinuierlichen Innovationen des Unternehmens bei der Integration von KI in alltägliche Beleuchtungserlebnisse gewürdigt. Die Auszeichnung spiegelt das umfassende Engagement von Govee wider, die intelligente Beleuchtung über Konnektivität und Steuerung hinaus in Richtung intuitiverer, personalisierter und menschenzentrierter Erlebnisse weiterzuentwickeln und gleichzeitig seine Rolle bei der Gestaltung der nächsten Entwicklungsstufe der Branche zu stärken.

Govee AI Lighting receives recognition from the Microsoft AI Frontier Awards to enhance personalized and intuitive user experiences.

„Wir sind davon überzeugt, dass der nächste Schritt für die intelligente Beleuchtung darin besteht, das Erlebnis natürlicher und müheloser zu gestalten. Durch die tiefere Integration von KI in das Beleuchtungserlebnis können Nutzer eine Idee, eine Stimmung oder einen Moment mit ihren eigenen Worten ausdrücken, und die Beleuchtung kann diese Absicht in ein personalisiertes Erlebnis umsetzen", sagte Eric Wu, CEO von Govee. „Während wir unsere Arbeit im Bereich der intelligenten Beleuchtung weiter ausbauen, liegt unser Fokus weiterhin darauf, neue Technologien in Erlebnisse zu verwandeln, die benutzerfreundlicher, persönlicher und im Alltag nützlicher sind."

Aufbauend auf seiner seit 2023 betriebenen KI-Entwicklung untersucht Govee, wie KI intelligente Beleuchtung intuitiver gestalten und besser auf die Absichten der Nutzer reagieren lassen kann. Der „Govee AI Lighting Bot 2.0" ermöglicht eine multimodale Interaktion über Text, Sprache und Bilder. So können Nutzer ihre gewünschte Atmosphäre beschreiben, ihre Präferenzen verfeinern und durch natürliche, mehrstufige Gespräche personalisierte Beleuchtungserlebnisse schaffen – eine intuitivere Möglichkeit, die gewünschte Atmosphäre ohne komplexe manuelle Anpassungen zu erzeugen. Govee erweitert diese Funktionen zudem auf Beleuchtungsszenarien im Innen- und Außenbereich und macht KI-gesteuerte Beleuchtung damit zugänglicher und besser auf alltägliche Bedürfnisse abgestimmt.

Mit Blick auf die Zukunft sieht Govee vor, dass KI zu einem noch zentraleren Bestandteil des Smart-Lighting-Erlebnisses wird, sodass Nutzer mehrere Leuchten mit einem einzigen Befehl steuern und synchronisieren sowie personalisierte Erlebnisse in ihren Räumlichkeiten schaffen können.

Informationen zu Govee

Govee wurde 2017 gegründet und entwickelt innovative Lösungen für die intelligente Beleuchtung, die darauf ausgelegt sind, Alltagsräume persönlicher und ansprechender zu gestalten. Von Wohn- und Gaming-Umgebungen bis hin zu Außenbereichen kombiniert Govee Technologie, Design und Funktionalität, um intelligentere Beleuchtungserlebnisse zu schaffen. Geleitet von der Überzeugung, dass das Leben bunt ist, erkundet Govee weiterhin neue Möglichkeiten im Bereich der intelligenten Beleuchtung.

Cision

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