EQS-News: Kommuniqué der 5. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlicht

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

EQS-News: CMG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Kommuniqué der 5. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlicht

30.10.2026 / 05:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEIJING, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ein Bericht von CMG

KommuniquÃ© der 5. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas verÃ¶ffentlicht
KommuniquÃ© der 5. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas verÃ¶ffentlicht

Die 5. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas fand vom 26. bis zum 29. Oktober 2026 in Beijing statt. Die Tagung veröffentlichte am Donnerstagabend ein Kommuniqué.

Anwesend waren 162 Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und 117 Kandidaten für das Zentralkomitee. Als nicht stimmberechtigte Teilnehmer wohnten der Tagung zudem Mitglieder der Zentralen Disziplinarkontrollkommission der Kommunistischen Partei Chinas, Zuständige betreffender Behörden sowie ausgewählte Delegierte des 20. Parteitags bei, darunter Genossen der Basisebene, Experten und Gelehrte.

Geleitet wurde die Tagung durch das Politbüro des Zentralkomitees. Der Generalsekretär des Zentralkomitees, Xi Jinping, hielt eine Rede.

Die Plenartagung hörte und erörterte den von Xi Jinping im Auftrag des Politbüros des Zentralkomitees erstatteten Tätigkeitsbericht und überprüfte und verabschiedete den „Beschluss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas über einige wichtige Fragen zur unablässigen Förderung der umfassenden strengen Parteiführung". Xi Jinping gab der Plenartagung zudem Erläuterungen zur Vorlage des besagten Beschlusses.

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text des Kommuniqués zu lesen.

https://german.cgtn.com/2026/10/30/ARTI1793322877262985

Cision
Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kommunique-der-5-plenartagung-des-20-zentralkomitees-der-kommunistischen-partei-chinas-veroffentlicht-302924558.html

30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2425042 30.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen
Märkte heute 29.10.2026
Alphabet: KI-Kostenschock – Microsoft und Adidas glänzengestern, 11:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Wichtige Signale für die KI-Rally
Hyperscaler-Zahlen: Microsoft glänzt, Alphabet sackt ab28. Okt. · onvista
Zwei Menschen bei der Arbeit in einem Rechenzentrum.
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
BASF-Raffinerie bei Nacht mit beleuchteten Industrieanlagen am Rhein
Vorbörse 29.10.2026
Dax dürfte vor Zinsentscheid der EZB weiter zulegengestern, 07:10 Uhr · onvista
Dax dürfte vor Zinsentscheid der EZB weiter zulegen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen