EQS-News: Kommuniqué der 5. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlicht

EQS-News: CMG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Kommuniqué der 5. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlicht



30.10.2026 / 05:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BEIJING, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ein Bericht von CMG

KommuniquÃ© der 5. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas verÃ¶ffentlicht

Die 5. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas fand vom 26. bis zum 29. Oktober 2026 in Beijing statt. Die Tagung veröffentlichte am Donnerstagabend ein Kommuniqué.

Anwesend waren 162 Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und 117 Kandidaten für das Zentralkomitee. Als nicht stimmberechtigte Teilnehmer wohnten der Tagung zudem Mitglieder der Zentralen Disziplinarkontrollkommission der Kommunistischen Partei Chinas, Zuständige betreffender Behörden sowie ausgewählte Delegierte des 20. Parteitags bei, darunter Genossen der Basisebene, Experten und Gelehrte.

Geleitet wurde die Tagung durch das Politbüro des Zentralkomitees. Der Generalsekretär des Zentralkomitees, Xi Jinping, hielt eine Rede.

Die Plenartagung hörte und erörterte den von Xi Jinping im Auftrag des Politbüros des Zentralkomitees erstatteten Tätigkeitsbericht und überprüfte und verabschiedete den „Beschluss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas über einige wichtige Fragen zur unablässigen Förderung der umfassenden strengen Parteiführung". Xi Jinping gab der Plenartagung zudem Erläuterungen zur Vorlage des besagten Beschlusses.

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text des Kommuniqués zu lesen.

https://german.cgtn.com/2026/10/30/ARTI1793322877262985

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kommunique-der-5-plenartagung-des-20-zentralkomitees-der-kommunistischen-partei-chinas-veroffentlicht-302924558.html

30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2425042 30.10.2026 CET/CEST