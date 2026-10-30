EQS-News: Medicilon verleiht Revolution Medicines den „Excellence in Client Partnership Award"

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Medicilon verleiht Revolution Medicines den „Excellence in Client Partnership Award"



30.10.2026 / 17:05 CET/CEST

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BOSTON, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Dr. YangLiu, Leiter der Abteilung für medizinische Chemie bei Revolution Medicines, Inc., und Dr. Kristof Pota, leitender Wissenschaftler, besuchten das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Medicilon in Nanhui. Dr. Maosheng Duan, Leiter der Abteilungen für Wirkstoffforschung und pharmazeutische Forschung bei Medicilon, Dr. Jian Wang, Vice President von Medicilon, und ihr Team hießen sie willkommen. Beide Seiten führten intensive Gespräche über den Projektfortschritt, den Datenaustausch und die strategischen Prioritäten für das kommende Jahr. Während des Besuchs überreichte Medicilon Revolution Medicines den „Excellence in Client Partnership Award" als Anerkennung für den erheblichen klinischen Wert der bahnbrechenden Wirkstoffforschung und -entwicklung des Unternehmens im Bereich Pan-KRAS. Die Auszeichnung würdigt zudem die jahrelangen gemeinsamen Anstrengungen, das gegenseitige Vertrauen und den gemeinsamen Erfolg beider F&E-Teams und stellt ein herausragendes Beispiel für die bilaterale Zusammenarbeit dar.

Medicilon presented the

Eine dreijährige Partnerschaft, die auf einem bewährten F&E-Modell basiert

In den vergangenen drei Jahren hat das FTE-Team von Medicilon eng mit Revolution Medicines zusammengearbeitet, um technische Herausforderungen in der Forschung und Entwicklung zu bewältigen, wobei stets die Kundenbedürfnisse im Vordergrund standen und der Fokus auf dem einzigen Ziel lag, hochwertige Moleküle effizient bereitzustellen. Diese Partnerschaft hat ein Modell des gegenseitigen Vertrauens und einer soliden Zusammenarbeit zwischen CRO und Kunde etabliert.

Bei der Preisverleihung würdigte Dr. Duan Revolution Medicines für seine Pionierarbeit bei der Weiterentwicklung von KRAS – einem Zielmolekül, das einst als „nicht medikamentös behandelbar" galt – und gratulierte dem Unternehmen zur Zulassung des NDA-Antrags für Daraxonrasib zur Behandlung von metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs durch die US-amerikanische FDA im August 2026. Dieser Meilenstein bietet neue Hoffnung für Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs und liefert einen erheblichen klinischen Nutzen. Der „Excellence in Client Partnership Award" würdigt das Vertrauen, das Engagement und die Erfolge beider Teams während der mehr als dreijährigen Zusammenarbeit und spiegelt das Vertrauen von Medicilon in eine vertiefte, langfristige Partnerschaft wider.

Ausführliche Gespräche loten neue Kooperationsmöglichkeiten aus

Während der Gespräche skizzierte Dr. Wang das Wachstum von Medicilon und dessen integrierte F&E-Plattform, die von der Zielmolekül-Entdeckung bis zur Einreichung des IND-Antrags reicht. Das Qualitätssystem von Medicilon entspricht internationalen Standards und verfügt über NMPA-, OECD-GLP-, FDA-GLP- und AAALAC-Akkreditierungen. Seine fortschrittlichen Plattformen unterstützen ADC/AOC-, TPD-, RIPTAC-, RNAi- und Peptid-Programme. Beide Parteien erörterten den regionenübergreifenden Datentransfer, das Projektmanagement, die zukünftige Zusammenarbeit sowie Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz grenzüberschreitender Forschung und Entwicklung.

Laborführung

Anschließend besichtigten Dr. Liu und Dr. Pota die Forschungs- und Entwicklungslabore von Medicilon, darunter die Chemie- und Oligonukleotid-Labore sowie die Einrichtungen für Wirkstoffentwicklung (API) und präklinische Forschung, und gewannen so aus erster Hand Einblicke in die Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur sowie das Qualitätsmanagementsystem von Medicilon.

Cision

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