EQS-News: NanoRepro AG: Operatives Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 deutlich verbessert – newkee gemeinsam mit PAEDIPROTECT im deutschlandweiten Drogeriehandel präsent

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NanoRepro AG: Operatives Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 deutlich verbessert – newkee gemeinsam mit PAEDIPROTECT im deutschlandweiten Drogeriehandel präsent



30.10.2026 / 10:35 CET/CEST

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NanoRepro AG: Operatives Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 deutlich verbessert – newkee gemeinsam mit PAEDIPROTECT im deutschlandweiten Drogeriehandel präsent

Kostenstruktur deutlich verbessert: EBIT der NanoRepro AG im ersten Halbjahr 2026 um rund 20 % gesteigert, Marketingaufwand mehr als halbiert

Gruppe weiter auf Wachstumskurs: Vorläufiger kombinierter Halbjahresumsatz von NanoRepro und Paedi Protect bei knapp 13 Mio. EUR (+26 %), Prognose von rund 18 Mio. EUR für 2026 bestätigt

Plattformstrategie zeigt konkrete Vertriebserfolge: newkee ab 2027 bei einer der führenden deutschen Drogeriemarktketten flächendeckend präsent

Weiterhin solide Bilanz: Eigenkapitalquote von rund 98 %, liquide Mittel von rund 6,5 Mio. EUR und keine Bankverbindlichkeiten

Veröffentlichung der Konzernabschlüsse für Ende des Jahres vorgesehen: Freiwilliger Konzernabschluss 2025 und konsolidierter Halbjahresabschluss 2026 werden voraussichtlich Ende des Jahres 2026 veröffentlicht

Marburg, 30. Oktober 2026.

Die NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710) veröffentlicht heute ihren Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026 (

https://www.nanorepro.com/investoren/finanzberichte

). Die Ergebnisse unterstreichen die Fortschritte der im Frühjahr eingeleiteten strategischen Neuausrichtung: Auf Ebene der Holding hat sich die Ertragsstruktur trotz eines bewusst reduzierten Umsatzvolumens deutlich verbessert. Gleichzeitig zeigen sich erste konkrete Erfolge der Plattformstrategie im Handel. So wird die Marke newkee der seit Oktober 2026 mehrheitlich zur Unternehmensgruppe gehörenden Deutsche Kosmetikwerke AG ab 2027 gemeinsam mit der Marke PAEDIPROTECT im stationären Drogeriehandel vertreten sein.

Erstes Halbjahr 2026: Schlankere Kostenstruktur und deutlich verbessertes operatives Ergebnis

Die NanoRepro AG erzielte im ersten Halbjahr 2026 auf Holdingebene Umsatzerlöse von 2,15 Mio. EUR (H1 2025: 2,43 Mio. EUR). Die Entwicklung ist, wie bereits im Jahresabschluss 2025 erläutert, auf zwei bewusst gesetzte Maßnahmen zurückzuführen: zum einen erfolgt der Vertrieb der Selbsttests inzwischen zu großen Teilen über die dm-Handelseigenmarke Mivolis, wobei Marketing und Vertrieb in diesem Absatzkanal vom Handelspartner übernommen werden. Zum anderen wurden die Aktivitäten rund um alphabiol im Zuge der strategischen Neuausrichtung vorübergehend gezielt zurückgefahren.

Parallel dazu konnte die NanoRepro AG ihre Kostenstruktur deutlich verbessern. Dank der von 40,3 % auf 33,9 % signifikant gesunkenen Materialeinsatzquote blieb das Rohergebnis mit 1,58 Mio. EUR trotz des geringeren Umsatzvolumens nahezu auf Vorjahresniveau (1,59 Mio. EUR). Besonders deutlich zeigen sich die Einsparungen beim Marketing- und Werbeaufwand, der von 0,86 Mio. EUR auf 0,40 Mio. EUR mehr als halbiert wurde. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich von 1,79 Mio. EUR auf 1,62 Mio. EUR, während der Personalaufwand mit 0,79 Mio. EUR stabil blieb.

Die verbesserte Kostenstruktur wirkte sich unmittelbar positiv auf das operative Ergebnis aus. Das EBITDA verbesserte sich von minus 0,98 Mio. EUR auf minus 0,82 Mio. EUR, das EBIT von minus 1,05 Mio. EUR auf minus 0,84 Mio. EUR und damit um rund 20 %. Der Halbjahresfehlbetrag verringerte sich von 0,84 Mio. EUR auf 0,78 Mio. EUR.

Die Bilanzstruktur ist weiterhin solide. Zum 30. Juni 2026 verfügte die NanoRepro AG über ein Eigenkapital von 37,3 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von rund 98 % entspricht. Die liquiden Mittel beliefen sich auf rund 6,5 Mio. EUR, nachdem im ersten Halbjahr 2026 unter anderem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG aufgestockt und der FiberSense AG eine Wandelanleihe in Höhe von 1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt wurde. Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht.

Gruppe auf Wachstumskurs: Knapp 13 Mio. EUR Halbjahresumsatz und Prognose 2026 bestätigt

Auf Gruppenebene setzt sich das Wachstum fort. Wie bereits am 21. und 30. Juli 2026 berichtet, erzielte die Gruppe aus NanoRepro AG und vollkonsolidierter Paedi Protect AG im ersten Halbjahr 2026 einen vorläufigen kombinierten Umsatz von knapp 13 Mio. EUR. Gegenüber dem Pro-forma-Vorjahreswert von 10,3 Mio. EUR entspricht dies einem Wachstum von rund 26 %. Zusätzliche Wachstumsimpulse ergeben sich aus der Erweiterung des Konsolidierungskreises: Seit Oktober 2026 wird auch die Deutsche Kosmetikwerke AG vollkonsolidiert, sodass deren Umsätze künftig ebenfalls zum Konzernumsatz beitragen.

Der Vorstand bestätigt die am 4. September 2026 veröffentlichte Prognose. Demnach erwartet die NanoRepro AG für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz von rund 18 Mio. EUR. Bis 2028 soll dieser durch organisches Wachstum auf rund 28 Mio. EUR steigen. Unter Einbeziehung weiterer geplanter Akquisitionen strebt die Gesellschaft bis 2030 einen Konzernumsatz von rund 40 Mio. EUR an.

Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, erklärt:

„Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigen, dass unsere strategische Neuausrichtung greift. Wir haben unsere Kostenstruktur deutlich verbessert, arbeiten effizienter und sehen zugleich, wie unsere Plattformstrategie zunehmend im Markt Wirkung entfaltet. Mit unserer soliden Bilanz, klaren Wachstumszielen bis 2030 und einem verstärkten Vorstandsteam verfügen wir über eine gute Grundlage, um unseren Wachstumskurs konsequent fortzusetzen.“

newkee im flächendeckenden Drogeriehandel präsent: Plattformstrategie zeigt Wirkung im Markt

Die Plattformstrategie der NanoRepro AG zeigt erste konkrete Vertriebserfolge: Durch die engere Anbindung an die Gruppe profitiert die Deutsche Kosmetikwerke AG von den gebündelten Vertriebsstrukturen und Handelsbeziehungen von NanoRepro und Paedi Protect. Ein erstes sichtbares Ergebnis ist die flächendeckende Präsenz der Marke newkee bei einer der führenden deutschen Drogeriemarktketten. Die Markteinführung erfolgt in zwei Stufen: Ab Januar 2027 werden zunächst die beiden umsatzstärksten Produkte im Onlineshop des Händlers erhältlich sein. Ab Ende März 2027 folgt pünktlich zum Start der Sonnensaison die gemeinsame stationäre Präsentation von PAEDIPROTECT und newkee mit eigenen Aufstellern bzw. Warenpräsentationsflächen.

Grundlage des gemeinsamen Marktauftritts ist eine klar abgestimmte Markenarchitektur. Während PAEDIPROTECT seit mehr als zehn Jahren für dermatologisch geprüfte Pflege für Babys und Kinder steht, erweitert newkee dieses Angebot um Pflegeprodukte für Erwachsene. Beide Marken vereinen einen hohen Qualitätsanspruch mit Produktion in Deutschland, parfümfreien Rezepturen und einer sehr hohen Hautverträglichkeit. Gemeinsam decken sie damit unterschiedliche Lebensphasen ab und schaffen für alle Altersgruppen ein durchgängiges Pflegeangebot für die ganze Familie.

Luca Studenroth, CEO der Deutsche Kosmetikwerke AG, erklärt:

„Die enge Zusammenarbeit mit Paedi Protect eröffnet newkee neue Wachstumsperspektiven im stationären Handel. Das Vertrauen, das Paedi Protect über Jahre im Markt aufgebaut hat, lässt sich auf die junge Marke newkee, die den gleichen Qualitätsanspruch an ihre Produkte hat übertragen. In 2027 werden wir unsere Präsenz um eine vierstellige Zahl zusätzlicher Verkaufsstellen erweitern, was die Schlagkraft unseres Vertriebs und die Strahlkraft der Marke unterstreicht. Gleichzeitig führen wir Gespräche mit weiteren namhaften Handelspartnern, um unsere Marktpräsenz kontinuierlich auszubauen.“

Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, ergänzt:

„Die gemeinsame Präsenz von newkee und PAEDIPROTECT im Drogeriehandel zeigt, welchen konkreten Mehrwert unsere integrierte Consumer-Health-Plattform schafft. Wir bündeln Vertriebsstärke, Markenkompetenz und Marketingressourcen, um neue Absatzkanäle zu erschließen und unsere Marken nachhaltig im Markt zu etablieren.“

Freiwilliger Konzernabschluss 2025 und konsolidierter Halbjahresabschluss 2026: Veröffentlichung für Ende des Jahres 2026 vorgesehen

Die NanoRepro AG hatte die Veröffentlichung des freiwilligen Konzernabschlusses 2025 einschließlich des Lageberichts, der die Paedi Protect AG als vollkonsolidierte Tochtergesellschaft umfasst, sowie des konsolidierten Halbjahresabschlusses 2026 ursprünglich für den 30. Oktober 2026 angekündigt. Im Rahmen der erstmaligen Konsolidierung und der laufenden Integration der Gruppengesellschaften sind zusätzliche Arbeiten und Abstimmungen erforderlich, die derzeit mit der gebotenen Sorgfalt und in enger Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer durchgeführt werden. Die Veröffentlichung beider Abschlüsse ist daher nunmehr für Ende des Jahres 2026 vorgesehen.

Parallel dazu treibt die NanoRepro AG unter der Verantwortung des neuen CFO Mike Eckel die Harmonisierung der Rechnungslegungsprozesse sowie den Ausbau des gruppenweiten Controllings voran. Ziel ist es, einheitliche und effiziente Strukturen für die Finanzberichterstattung zu etablieren, die Transparenz und Vergleichbarkeit der Konzernergebnisse weiter zu erhöhen und künftige Abschlussprozesse zu beschleunigen. Die Erkenntnisse aus dem aktuellen Konsolidierungsprozess fließen dabei unmittelbar in die Weiterentwicklung der internen Abläufe ein.

Mike Eckel, CFO der NanoRepro AG, erläutert:

„Die Ergebnisse des ersten Halbjahres belegen, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur bereits Wirkung entfalten. Darauf bauen wir auf und entwickeln zugleich unser gruppenweites Finanz- und Controllingsystem konsequent weiter. Unser Ziel ist es, die Profitabilität der Gruppe nachhaltig zu stärken und ab dem Geschäftsjahr 2027 ein einheitliches, effizientes und transparentes Konzernreporting sicherzustellen.“

Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Seit Oktober 2026 verfügt die NanoRepro AG zudem über die Stimmrechtsmehrheit an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen ist auch der Fußballprofi Manuel Neuer beteiligt, Mitgründerin Angelique Kerber begleitet die Marke als Botschafterin.

Ergänzend führt die NanoRepro AG in der hyped about science GmbH (zukünftig alphabiol GmbH) unter der Marke alphabiol Komplementärprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im Portfolio. Darüber hinaus hält die NanoRepro AG eine Beteiligung an der FiberSense AG, einem Baseler Medizintechnikunternehmen, das kontinuierliche Glukosesensoren entwickelt und im Juni 2026 die CE-Kennzeichnung für seinen Sensor erhalten hat.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: + 49-6421 - 9514 49 Internet: www.nanorepro.com ISIN: DE0006577109 WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 3912008FCA63AGIMEV74 EQS News ID: 2425556

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