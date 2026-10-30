EQS-News: PSI nach neun Monaten mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen

EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

PSI nach neun Monaten mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen



30.10.2026 / 09:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PSI nach neun Monaten mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen

- Umsatzwachstum bei Grid & Energy Management sowie Logistics

- Process Industries & Metals leidet unter Krise der Stahlindustrie in Europa

- Kostensenkungsprogramm zur Bündelung von Verantwortlichkeiten und Vereinheitlichung von Prozessen initiiert

Kennzahlen (TEUR) 01.01. – 30.09.2026 01.01. – 30.09.2025 Veränderung Umsatz 210.870 203.600 +3,6 % Bereinigtes EBIT 4.589 5.787 −20,7 % EBIT −15.279 −20.352 +24,9 % Konzernergebnis −22.908 −26.313 +12,9 % Ergebnis je Aktie (EUR) −1,45 −1,70 +14,7 %

Berlin, 30. Oktober 2026 – Der PSI-Konzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 den Konzernumsatz um 3,6% auf 210,9 Millionen Euro gesteigert (30.09.2025:203,6 Millionen Euro). Das um Kosten für Restrukturierung und transaktionsbezogene Kosten bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) wurde im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 5,7 Millionen Euro deutlich verbessert (01.07.-30.09.2025: 2,3 Millionen Euro). Bedingt durch Restrukturierungskosten war das unbereinigte Betriebsergebnis (EBIT) im dritten Quartal mit −10,5 Millionen Euro erneut negativ (01.07.-30.09.2025: −22,5 Millionen Euro). In den ersten neun Monaten ging das Adjusted EBIT mit 4,6 Millionen Euro 20,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück (30.09.2025:5,8 Millionen Euro), während das EBIT sich auf −15,3 Millionen Euro verbesserte (30.09.2025: −20,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis lag entsprechend bei −22,9 Millionen Euro (30.09.2025: −26,3 Millionen Euro). Der Auftragseingang, der 2025 durch einige sehr große Aufträge und Nachholeffekte nach dem Cyberangriff von 2024 geprägt war, lag nach neun Monaten mit 217 Millionen Euro 19,3% unter dem Vergleichswert des Vorjahres (30.09.2025: 269 Millionen Euro). Der Auftragsbestand lag mit 161 Millionen Euro 14,4% unter dem Vorjahreswert (30.09.2025: 188 Millionen Euro).



Das Segment Grid & Energy Management verzeichnete positive Effekte durch das im Vorjahr initiierte Kostensenkungsprogramm und erzielte einen 16,7 % höheren Umsatz von 113,1 Millionen Euro (30.09.2025: 96,9 Millionen Euro) sowie ein Betriebsergebnis von 1,4 Millionen Euro (30.09.2025: −8,0 Millionen Euro).



Im Segment Process Industries & Metals litt auch weiterhin unter der Krise der europäischen Stahlindustrie, so dass der Umsatz um 15,9 % auf 44,6 Millionen Euro zurückging (30.09.2025: 53,1 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis des Segments war mit −7,5 Millionen Euro negativ, was wesentlich durch Restrukturierungskosten bedingt war (30.09.2025: 3,0 Millionen Euro).



Der Umsatz im Segment Discrete Manufacturing stabilisierte sich im dritten Quartal und lag mit 25,0 Millionen Euro 2,2 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres (30.09.2025: 25,5 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis war aufgrund von Restrukturierungskosten und der Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation mit −6,0 Millionen Euro negativ (30.09.2025: −1,0 Million Euro).



Das Segment Logistics steigerte den Umsatz um 11,1 % auf 28,2 Millionen Euro (30.09.2025: 25,4 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis war infolge von Restrukturierungskosten und der Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation mit −3,1 Millionen Euro negativ (30.09.2025: 0,4 Millionen Euro).



Die Mitarbeiterzahl des Konzerns verringerte sich auf 2.198 (30.09.2025: 2.373). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war mit −21,1 Millionen Euro negativ (30.09.2025: 7,6 Millionen Euro). Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber dem Jahresende 2025 auf 33,2 Millionen Euro (31.12.2025: 27,3 Millionen Euro), während sich die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten auf 16,6 Millionen Euro verringerten (31.12.2025: 18,5 Millionen Euro).



Im Juli 2026 hat PSI eine Barkapitalerhöhung durchgeführt, die vollständig von der Zest Bidco GmbH, der Bietergesellschaft des freiwilligen Übernahmeangebots, gezeichnet wurde, wodurch PSI rund 29 Millionen Euro Eigenmittel zugeflossen sind. Am 20. Oktober 2026 hat Warburg Pincus ein öffentliche Delisting-Erwerbsangebot veröffentlicht, so dass die PSI-Aktien nach dem Ende der Annahmefrist nicht mehr im regulierten Markt handelbar sein werden. Im September 2026 wurde ein weiteres Kostensenkungsprogramm initiiert, durch das insbesondere bisher dezentrale Verantwortlichkeiten gebündelt und Prozesse weiter vereinheitlicht werden.



Im August 2026 hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr angepasst und erwartet unter der Annahme einer stabilen Risikosituation ein Umsatzwachstum um 5 %, einen Auftragseingang auf Vorjahresniveau und eine um Einmalaufwendungen bereinigte EBIT-Marge von etwa 2 %.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit rund 2.200 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de Kontakt: PSI Software SE

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: kpierschke@psi.de

30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software SE Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2801-0 Fax: +49 (0)30 2801-1000 E-Mail: ir@psi.de Internet: www.psi.de ISIN: DE000A0Z1JH9 WKN: A0Z1JH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900OS5AIRXC3T2J37 EQS News ID: 2425536

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2425536 30.10.2026 CET/CEST