EQS-News: WSOT 2026 ist live: Anmeldung für die World Series of Trading von Bybit eröffnet - mit einem Preispool von bis zu 10 Millionen USDT in den Bereichen Krypto, Aktien und KI

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WSOT 2026 ist live: Anmeldung für die World Series of Trading von Bybit eröffnet - mit einem Preispool von bis zu 10 Millionen USDT in den Bereichen Krypto, Aktien und KI



30.10.2026 / 11:55 CET/CEST

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Bybits rekordbrechender Handelswettbewerb kehrt zurück – mit neuen „Global Assets"- und KI-Arenen, Early-Bird-Squadprämien und einem fünfwöchigen Zeitplan bis zum 2. Dezember 2026

DUBAI, VAE, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, die neue Finanzplattform, der weltweit mehr als 80 Millionen Nutzer vertrauen, hat heute die Anmeldung für die World Series of Trading (WSOT) 2026 eröffnet, seinen globalen Flaggschiff-Handelswettbewerb. Ab heute 10:00 Uhr UTC können teilnahmeberechtigte Trader sich weltweit anmelden, ein Squad gründen oder einem Squad beitreten und die „Preheat Quest" starten, bei der bis zum 2. Dezember 2026 um 10:00 Uhr UTC ein Preispool von bis zu 10 Millionen USDT winkt.

Unter dem diesjährigen Motto „The World Trades Here" entwickelt sich die WSOT von einem Krypto-Wettbewerb zu einem Multi-Asset-Handelsturnier. Neben den Squad- und Einzelwettbewerben gibt es zwei neue Arenen: Global Assets, in der Trader um Aktien, Gold, Öl und Indizes konkurrieren, und den AI P&L Showdown, bei dem Strategien über die Bybit-KI ausgeführt werden.

Die WSOT 2026 knüpft an die Rekordausgabe von 2025 an, die weltweit 520.451 Teilnehmer anzog, 1.474 Squads bildete und mit 71.765 Teilnehmern innerhalb von 24 Stunden einen GUINNESS-WORLD-RECORDS™-Titel errang.

So können Sie heute noch beitreten

Melden Sie sich auf der WSOT 2026 Seite unter bybit.com/wsot2026 an. Es gibt keine Mindesteinlage für die Anmeldung. Leiten Sie einen Squad oder schließen Sie sich einem Squad an. Squadführer bewerben sich auf der WSOT-Seite und können nach Genehmigung mit der Rekrutierung beginnen. Trader treten über einen Squad-Link, durch die Suche nach einem Squadnamen oder über empfohlene Squads bei. Trader können auch nur alleine antreten. Starten Sie die Preheat Quest. Lösen Sie Handelsaufgaben in fünf Arenen, um vom ersten Tag an Belohnungen freizuschalten. Lassen Sie sich für die Ranglisten aktivieren. Halten Sie mindestens 100 USDT fünf Minuten lang in Ihrem Unified Trading Account, um in den Ranglisten für Gewinn und Verlust (P&L) und Gewinn und Verlust in Prozent (P&L%) aufzusteigen.

Was ist neu in WSOT 2026?

WSOT 2026 spiegelt Bybits Entwicklung hin zu einer globalen Multi-Asset-Plattform wider. Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffe werden nun über ein einziges Konto und einen einzigen Wettbewerb abgewickelt, wobei KI von der Registrierung bis zur endgültigen Rangliste in das Erlebnis integriert ist.

Global Assets Showdown.Zwei Volumen-Ranglisten bringen traditionelle Märkte in den WSOT ein. Die Spot-Rangliste umfasst den Spot-Handel mit Kryptowährungen und Aktien, sofern verfügbar. Die Rangliste TradFi Perps umfasst Perpetual-Kontrakte auf Aktien, Gold, Öl und Indizes.

KI-Showdown.Eine neue Rangliste bewertet Trader, die ein Bybit-KI-Unterkonto oder ein allgemeines KI-Unterkonto nutzen, nach Gewinn und Verlust (P&L). Bybit-KI ist zudem auf der WSOT-Seite als Wettbewerbsassistent vertreten. Er erläutert die Regeln und Aufgaben und verfolgt die Squad- und Einzelranglisten in Echtzeit.

Preheat Quest.Die Preheat Quest läuft über die gesamte Kampagne hinweg und erstreckt sich über fünf Arenen: New & Invite, Spot, Derivative, TradFi und Bybit-KI. Jede abgeschlossene Aufgabe leuchtet eine Arena auf und schaltet Belohnungen frei.

Squads, die auf Wachstum ausgelegt sind. Nicht nur Squadleiter, sondern auch Squadmitglieder erhalten nun Belohnungen dafür, dass sie Trader in ihr Squad einladen. Die ersten 100 qualifizierten Squads sichern ihrem Squadleiter jeweils 100 USDT, und die ersten 20 TradFi-Squadleiter erhalten jeweils 500 USDT. Die ersten 200 qualifizierten Squadleiter erhalten jeweils 50 USDT.

Wichtige Termine nach Phase

Phase Datum & Uhrzeit (2026, UTC) Preheat Quest: Anmeldung 29. Okt., 10:00 Uhr - 2. Dez., 10:00 Uhr Squad Showdown: Squaderstellung 29. Okt., 10:00 Uhr - 11. Nov., 10:00 Uhr Squad Showdown: Hauptwettbewerb 13. Nov., 10:00 Uhr - 2. Dez., 10:00 Uhr Einzelwettbewerb 13. Nov., 10:00 Uhr - 2. Dez., 10:00 Uhr Global Assets: Spot-Wettbewerb 5. November, 10 Uhr – 26. November, 10 Uhr Global Assets: TradFi Perps 19. Nov., 10:00 Uhr - 2. Dez., 10:00 Uhr KI-Showdown 13. Nov., 10:00 Uhr - 2. Dez., 10:00 Uhr

Die Preispools werden freigeschaltet, sobald das gesamte Handelsvolumen aller Teilnehmer steigt. Beim Squad-Showdown erhält der Anführer 20 % der Belohnung jedes Teams, die 10 besten Mitglieder teilen sich 20 % und alle berechtigten Mitglieder teilen sich 60 %. Beim Einzel-Showdown werden Trader in drei Gewichtsklassen eingestuft: Leichtgewicht, Mittelgewicht und Schwergewicht.

So können Sie teilnehmen

Es gibt kein Mindestkapital für die Anmeldung. Um in den Ranglisten für P&L und P&L% aufgeführt zu werden, müssen Trader mindestens 100 USDT fünf Minuten lang auf ihrem Unified Trading Account halten. Jeder Trader kann mit einem Hauptkonto und bis zu sechs Unterkonten, einschließlich KI-Unterkonten, am Wettbewerb teilnehmen. Trader können einem Squad beitreten und gleichzeitig solo antreten oder ausschließlich solo teilnehmen.

Professionelle Nutzer, Market Maker und institutionelle Nutzer sind nicht teilnahmeberechtigt. WSOT 2026 steht Einwohnern des Europäischen Wirtschaftsraums oder anderer eingeschränkter Regionen nicht offen.

Die vollständigen Regeln und Geschäftsbedingungen finden Sie unter https://www.bybit.com/wsot2026.

Haftungsausschluss: Der Handel birgt Risiken, einschließlich des Verlusts des gesamten investierten Kapitals. Virtuelle Vermögenswerte können ihren Wert ganz oder teilweise verlieren, unterliegen extremer Volatilität und genießen keinerlei Form des finanziellen Schutzes. Hebelprodukte sind mit einem hohen Risiko verbunden. Es gelten Teilnahmebedingungen und geografische Einschränkungen. Siehe die Wettbewerbsbedingungen. Die Verfügbarkeit von Produkten kann je nach Region variieren. Einige Produkte und Dienstleistungen stehen möglicherweise nicht allen Nutzern zur Verfügung. Dieser Inhalt dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Zugriff auf oder zur Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen dar.

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Bybit ist die neue Finanzplattform.

Wir sind der Überzeugung, dass jeder Mensch Zugang zu allen finanziellen Möglichkeiten auf der Welt haben sollte. Deshalb entwickeln wir die erste intelligente Plattform, die jeden Menschen an jedem Ort mit der globalen Finanzwelt verbindet.

Bybit genießt das Vertrauen von mehr als 80 Millionen Nutzern weltweit und vereint Investitionen, Handel, Zahlungsverkehr und Vermögensaufbau in einem einzigen sicheren und intelligenten Ökosystem. Durch die Kombination aus KI-gestützter Technologie, hoher globaler Liquidität, solider Sicherheit sowie transparenten Abläufen macht Bybit die globale Finanzwelt für alle zugänglicher, effizienter und konstruktiver.

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