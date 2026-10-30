EQS-NVR: Branicks Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Branicks Group AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Branicks Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.10.2026 / 17:02 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Branicks Group AG

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 30.10.2026 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

84213117

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Branicks Group AG Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.branicks.com LEI Code: 52990044JL2ZPWONU738

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