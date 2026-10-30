EQS-NVR: Lenzing AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Lenzing AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Lenzing AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.10.2026 / 13:20 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Lenzing Aktiengesellschaft gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass sich aufgrund des Beschlusses über die

Kapitalerhöhung vom 01. Oktober 2026 die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Oktober 2026 auf insgesamt

73.374.542 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 76.204.702,90 beträgt. Die Veränderung der

Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 22. Oktober 2026 wirksam.

30.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
LEI Code:529900BKFJBI0QRDJH63
Ende der MitteilungEQS News-Service

2425710 30.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lenzing
NVR

Das könnte dich auch interessieren

Deutscher Aktienmarkt
Dax steigt über 26.000 Punkte - Hoch seit sieben Wochengestern, 11:01 Uhr · dpa-AFX
Bulle und Bär inklusive Dax-Beschriftung
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen