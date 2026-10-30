EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Aktien werden von zwei Teilfonds der Pale Fire Capital SICAV a.s. („PFC SICAV“) gehalten, einem Fonds für qualifizierte Anleger mit Sitz in Tschechien. Die Pale Fire Capital investiční společnost a.s. („PFC IS“) ist die Investmentmanagerin der PFC SICAV. Die Pale Fire Capital SE („PFC SE“) hält 100 % der Gründeraktien der PFC SICAV sowie 100 % der Anteile an PFC IS. PFC SE hat keinen kontrollierenden Anteilseigner.