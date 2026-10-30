Erste Group schraubt nach Gewinnsprung Ziele hoch

Wien, 30. ⁠Okt (Reuters) - Die in Mittel- und Osteuropa tätige österreichische Großbank Erste Group hat nach einem Gewinnsprung ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Nettogewinn stieg in den ersten neun Monaten um gut ein Fünftel auf ‌3,1 Milliarden Euro, wie das in Wien ansässige Geldhaus am Freitag mitteilte. Im dritten Quartal übertraf der Gewinn mit 1,12 Milliarden ⁠Euro ⁠die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit 1,08 Milliarden Euro gerechnet hatten. Für das Gesamtjahr peilt die Bank nun ein Kreditvolumen von mehr als 290 Milliarden Euro an, statt bislang rund 290 Milliarden. Der Zinsüberschuss soll um mehr als sechs Prozent zulegen, ‌nach bisher erwarteten rund fünf Prozent. ‌Beim Provisionsüberschuss rechnet die Bank nun mit einem Plus von rund zehn Prozent statt sieben bis neun Prozent. In der Folge soll die Kosten-Ertrags-Relation ⁠auf unter 46 Prozent sinken. "Zentraleuropa hat das Potenzial, auch künftig einer ‌der stärksten Wachstumsmotoren Europas zu ⁠sein", sagte Konzernchef Peter Bosek.

Getragen wurde das Wachstum maßgeblich von der erstmaligen Einbeziehung der neuen polnischen Beteiligung Erste Bank Polska, an der die Erste Group 49 Prozent hält. Das gesamte ‌Kreditvolumen der Gruppe wuchs seit ⁠Jahresbeginn um 24 Prozent auf ⁠287 Milliarden Euro, die Einlagen legten um 28 Prozent auf 324 Milliarden Euro zu. Die Erste Group will nun ihren Anteil an der Bank auf bis zu 75 Prozent aufstocken. Ein entsprechendes Übernahmeangebot sei von den Aufsichtsbehörden genehmigt worden und solle Anfang November starten. Die Österreicher hatten die Beteiligung an der früheren Santander Bank Polska erst im Januar 2026 erworben.

(Bericht von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)