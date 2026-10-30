EU und Kanada gründen 'Allianz für die Zukunft'

MONTREAL (dpa-AFX) - Die Europäische Union und Kanada haben bei einem Gipfeltreffen in Montreal eine "Allianz für die Zukunft" gegründet und damit den Startschuss für eine noch engere Zusammenarbeit gegeben. Die Allianz solle einen gemeinsamen Raum des Wohlstands und der wirtschaftlichen Sicherheit schaffen, heißt es in einer nach Abschluss des Spitzentreffens veröffentlichten Erklärung. Dazu sollten etwa gemeinsame Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit verringert sowie stärker verflochtene und widerstandsfähigere Lieferketten aufgebaut werden.

Das aktuelle geostrategische Umfeld und zunehmende hybride Bedrohungen gefährdeten die Demokratien, heißt es in dem Text weiter. Dazu zählen etwa Sabotageakte, Cyberattacken oder Desinformationskampagnen, die unterhalb der Schwelle eines offenen militärischen Angriffs bleiben. "Unsere Gesellschaften werden von neuen Stürmen geschüttelt", sagte Kanadas Premierminister Mark Carney.

Konkret wollen die Partner ihre Zusammenarbeit bei Sicherheit und Verteidigung, Energie, Bildung, Handel und Raumfahrt ausbauen. Auch Künstliche Intelligenz (KI) soll zu einem wichtigen Baustein der vertieften Partnerschaft werden. Beide Seiten wollen ihre Kräfte bei der Entwicklung, Nutzung und Absicherung der Technologie bündeln, wie aus der Abschlusserklärung hervorgeht.

Carney bezeichnete die Vorhaben als Schritt hin zu "einer widerstandsfähigeren Welt". Man arbeite auf die tiefstmögliche Partnerschaft ohne Mitgliedschaft hin, in der Kanada das erste assoziierte Mitglied der EU werde. Gegen den Begriff hatte es vor allem von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Widerstand gegeben. In der Folge wurde der Begriff aus dem Abschlussstatement genommen. "In Montreal eröffnen wir ein völlig neues Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die EU ist bereits Kanadas zweitgrößter Handelspartner nach den USA. Nach einer jüngsten Eskalation haben beide Länder gegenseitig Strafzölle verhängt. US-Präsident Donald Trump hat dem Nachbarn zudem wiederholt damit gedroht, Kanada zu einem US-Bundesstaat machen zu wollen - eine Drohung, die viele in Kanada sehr ernst nehmen./apo/DP/he