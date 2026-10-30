Eurozone: Arbeitslosenquote verharrt auf 6,5 Prozent

dpa-AFX · Uhr
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im September stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 6,4 Prozent erwartet. Allerdings wurde die Quote für den Vormonat nach oben revidiert, von zuvor 6,4 Prozent auf 6,5 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit bleibt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Im September 2025 hatte die Quote bei 6,3 Prozent gelegen. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im September 11,555 Millionen. Das waren 122.000 mehr als im Vormonat. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Arbeitslosen um 420.000.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter erhebliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote nach wie vor in Spanien mit 10,3 Prozent. Deutschland weist mit 4,1 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

Eurostat berechnet eine harmonisierte Arbeitslosenquote. Diese basiert auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird. Diese hatte ebenfalls am Freitag eine deutsche Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent gemeldet./jkr/jsl/mis

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