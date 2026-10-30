Eurozone: Wirtschaft wächst im Sommer stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone hat sich in den Sommermonaten überraschend robust entwickelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Jahresviertel um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Allerdings legte die Wirtschaftsleistung in den Monaten Juli bis September doppelt so stark zu wie erwartet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um 0,6 Prozent gewachsen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP in den Sommermonaten um 1,3 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 1,1 Prozent erwartet worden.

Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien im dritten Quartal das stärkste Wachstum mit 0,6 Prozent im Quartalsvergleich. In Deutschland legte die Wirtschaft um 0,2 Prozent zu, während die Wirtschaftsleistung in Frankreich leicht schrumpfte. Aus Italien wurde eine Stagnation gemeldet./jkr/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen