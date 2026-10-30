Evonik lehnt Verhandlungen mit BASF ab - lässt aber Tür offen

- von Patricia ⁠Weiss und Matthias Inverardi

Düsseldorf, 30. Okt (Reuters) - Im milliardenschweren Übernahmekampf in der deutschen Chemieindustrie verhärten sich die Fronten. Der Vorstand der Essener Evonik wies das auf mehr als elf Milliarden Euro aufgebesserte Übernahmeangebot des größeren Konkurrenten BASF am Freitag zurück. Man habe "auf Basis der vorliegenden Informationen entschieden, nicht in Verhandlungen mit der BASF SE einzutreten", hieß es in einer knappen Mitteilung. Es gebe keine industrielle Logik für ‌die Fusion. Der Ludwigshafener Chemieriese BASF reagierte mit Unverständnis: Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Evonik-Vorstand angesichts "des attraktiven Angebots von 24,00 Euro je Evonik-Aktie nicht zu Verhandlungen bereit ist". Das seien immerhin 39 Prozent mehr als der Kurs der Evonik-Aktie, ⁠bevor die ersten ⁠Übernahmegerüchte aufgetaucht waren.

Evonik ließ aber die Tür einen Spalt offen. Der Vorstand sei bereit "zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch" mit BASF. Darin könne BASF seine "Motive und die aus ihrer Sicht maßgeblichen Erwägungen" für das Übernahmeangebot erläutern und Evonik seine Position darstellen. BASF erklärte, man nehme die Gesprächsbereitschaft zur Kenntnis. Damit käme es immerhin zu einem ersten offiziellen Gespräch zwischen beiden Vorständen.

Mit dem erhöhten Angebot wollte BASF Evonik an den Verhandlungstisch bringen, nachdem die Essener erklärt hatten, die ursprüngliche Offerte sei keine Basis, ‌um Verhandlungen aufzunehmen. Das Unternehmen bekräftigte, man bleibe "auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung ‌von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert".

BASF-Chef Markus Kamieth wirbt für den Zusammenschluss als "starke deutsche Antwort auf den globalen Wettbewerb". Er verwies erneut auf "umfangreiche Zusagen" für die Beschäftigten und Standorte von Evonik. Der BASF-Chef hatte am Mittwoch sein Interesse an einer Übernahme des Konkurrenten bekräftigt, aber ⁠klargemacht, dass BASF Evonik nicht um jeden Preis haben wolle: "Wir werden keine überhöhten Preise zahlen."

STREIT UM VERKAUF VON SYNEQT

Evonik-Interimschef Claus Rettig setzt ‌weiter auf eine Strategie der Eigenständigkeit. Er baut den Konzern ⁠um und will ihn damit auf mehr Wachstum und Gewinn trimmen. Einschließlich der bereits umgesetzten Sparprogramme könnte die Belegschaft von Evonik dadurch um insgesamt rund 10.000 Menschen schrumpfen. Unter anderem soll der Chemiepark-Betreiber Syneqt mit rund 3500 Beschäftigten in Marl und Wesseling verkauft werden. Kamieth hat dagegen deutlich gemacht, dass BASF die Sparte im Falle einer ‌Evonik-Übernahme behalten könnte. Doch auch Syneqt setzt auf Unabhängigkeit: "Die Eigenständigkeit der ⁠Syneqt ist gut und strategisch mehr als sinnvoll", hatte ⁠der Sprecher der Syneqt-Geschäftsführung, Thomas Basten, auf Reuters-Anfrage gesagt: "Ohne Konzern-Korsett sind wir agiler und leistungsfähiger."

Zugleich prüft Evonik eine Übernahme in den USA, um seine Abhängigkeit von Europa zu verringern: Die Chancen auf eine Übernahme des US-Konkurrenten Ashland sind aber wohl gesunken. Denn auch Finanzinvestoren haben das Unternehmen ins Visier genommen. Evonik wolle Ashland nicht auf Biegen und Brechen übernehmen, sagte ein Insider. Der Konzern werde "keine Mondpreise zahlen".

Für eine Evonik-Übernahme muss Kamieth auch die RAG-Stiftung auf seine Seite ziehen. Sie hält rund 43 Prozent der Evonik-Anteile und war von BASF bereits angesprochen worden. Das Kuratorium der Stiftung wird von Politikern und Gewerkschaftern geprägt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst, die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und IG-BCE-Chef ⁠Michael Vassiliadis gehören dem Gremium an. "Die Arbeitsplätze und die eigenständige Entwicklung des Unternehmens dürfen nicht in Frage gestellt werden", hatte die Landesregierung erklärt.

(redigiert von Olaf Brenner und Alexander HübnerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)