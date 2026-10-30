EZB: Ökonomen heben Inflationsprognose für laufendes Jahr und 2027 an

Berlin, ⁠30. Okt (Reuters) - Die EZB wird aus Sicht von geldpolitischen Beobachtern ihr Inflationsziel von 2,0 Prozent erst 2028 erreichen. Sie gehen davon aus, dass die Teuerungsrate im ‌laufenden Jahr 3,0 Prozent erreichen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag zu ihrer vierteljährlichen ⁠Umfrage unter ⁠Volkswirten mitteilte. Im Juli hatten sie 2,7 Prozent veranschlagt. Die Ökonomen rechnen für 2027 nun mit einer Teuerungsrate von 2,6 Prozent. Bei der vorigen Befragung hatten sie einen Wert von ‌2,2 Prozent erwartet. 2028 soll ‌die Stabilitätsmarke der EZB von 2,0 Prozent dann exakt getroffen werden. In ihrem viermal pro Jahr aufgelegten ⁠sogenannten Survey of Professional Forecasters (SPF) befragt die EZB ‌Volkswirte zu deren Wachstums- ⁠und Inflationsprognosen.

Der EZB-Rat hatte den Leitzins am Donnerstag bei 2,5 Prozent gehalten. Im Begleittext zu dem Beschluss warnte er jedoch vor steigender ‌Inflationsgefahr: "Das größere Ausmaß ⁠und die längere Dauer des ⁠Energieschocks sowie die Auswirkungen auf indirekte Effekte und Zweitrundeneffekte dürften die Inflation in die Höhe treiben und das Wachstum schmälern." An den Finanzmärkten wird für Dezember mit einer Zinserhöhung gerechnet. Es wäre der dritte Zinsschritt in diesem Jahr nach den Anhebungen im Juni und ⁠September.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Elke Ahlswede.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)