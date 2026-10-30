EZB: Telekom und Telefonica werden Dienstleister für Digital-Euro

Reuters · Uhr
Thema: Infrastruktur
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Frankfurt, ⁠30. Okt (Reuters) - Für die geplante Einführung des digitalen Euro hat die Europäische Zentralbank (EZB) zwei europäische Telekomkonzerne als Technologiepartner ‌ausgewählt. Den Zuschlag erhielten die Deutsche Telekom und Telefonica aus Spanien, teilte die ⁠Notenbank ⁠am Freitag mit. Die beiden Unternehmen stellen demnach die Netzwerk-Infrastruktur für die Cyberdevise zur Verfügung. "Alle Zahlungsdienstleister, die den digitalen Euro anbieten, haben ‌die Möglichkeit, sich über ‌einen der beiden Dienstleister an das System des digitalen Euro anzubinden."

Die EZB ⁠will im kommenden Jahr mit der ‌Pilotphase des digitalen ⁠Euro starten. Die offizielle Einführung wird 2029 erwartet. Die virtuelle Version der Gemeinschaftswährung soll das Euro-Bargeld ‌ergänzen, aber ⁠nicht ersetzen. Über eine ⁠EZB-App soll die Cyberdevise nutzbar sein. Mit ihr will Europa von US-Zahlungsabwicklern wie PayPal, Apple Pay, Mastercard oder Visa unabhängiger werden.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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