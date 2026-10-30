Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.10.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenWasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AbbVieBericht 3. Quartal 2026
AstraZenecaBericht 3. Quartal 2026
BayWa (vinkuliert)Bericht Geschäftsjahr 2025
BPBericht 3. Quartal 2026
CamecoBericht 3. Quartal 2026
ChevronBericht 3. Quartal 2026
Colgate-PalmoliveBericht 3. Quartal 2026
Erste Group BankBericht 3. Quartal 2026
Exxon MobilBericht 3. Quartal 2026
Fuchs (Vorzugsaktien)Bericht 3. Quartal 2026
GerresheimerBericht 3. Quartal 2026
Intesa SanpaoloBericht 3. Quartal 2026
JinkoSolarBericht 3. Quartal 2026
PumaBericht 3. Quartal 2026
SanofiBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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