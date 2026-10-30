Fortinet: 20 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem 20 % ab?









Starke Quartalszahlen, steigende Gewinne und trotzdem ein massiver Kurseinbruch! Der Cybersecurity-Spezialist Fortinet hat die Wall Street mit einer überraschenden Marktreaktion aufgeschreckt. Im dritten Quartal 2026 legte der Umsatz um 20 Prozent auf 2,08 Milliarden US-Dollar zu, das Produktgeschäft wuchs sogar um 37 Prozent. Gleichzeitig erreichte das Unternehmen eine bereinigte operative Rekordmarge für ein drittes Quartal und erhöhte seine Jahresprognose. Dennoch verlor die Fortinet-Aktie am 29. Oktober mehr als 20 Prozent an Wert. Der Grund: Das Wachstum der wiederkehrenden Serviceumsätze konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Ist die heftige Korrektur übertrieben oder offenbart sie ein grundsätzliches Problem im Geschäftsmodell?





Genau dieser Frage gehen wir in der aktuellen Ausgabe von „US-Aktien im Fokus“ nach. Im Mittelpunkt stehen das langfristige Potenzial des Cybersecurity-Marktes, die zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz und Fortinets Strategie rund um Firewalls, FortiOS und KI-gestützte Sicherheitslösungen. Außerdem analysieren die Experten die jüngsten Quartalszahlen, den Ausblick auf 2027 und die Bewertung der Aktie nach dem Kurssturz. Abschließend zeigt die Chartanalyse mit Freestoxx, welche Kursmarken Anleger und Trader jetzt im Auge behalten sollten. Ist Fortinet nach dem Crash eine interessante Einstiegschance oder droht eine weitere Abwärtsbewegung?









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