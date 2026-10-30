Frankreichs Innenminister will 70.000 Polizisten bei Protesten einsetzen

Paris, 29. ⁠Okt (Reuters) - Frankreichs Innenminister Laurent Nunez hat ein hartes Vorgehen gegen möglicherweise gewaltsame Proteste am kommenden Wochenende angekündigt. Im ganzen Land würden 70.000 Polizisten eingesetzt, ‌sagte Nunez am Donnerstag vor der Presse. Sie würden sehr hart gegen Gewalttäter vorgehen. "Wir werden keine ⁠Unruhen dulden." ⁠Für diesen Samstag, der mit Halloween zusammenfällt, sind zahlreiche Kundgebungen angekündigt. Nunez sagte, ultralinke Gruppen hätten über soziale Medien zu gewaltsamen Versammlungen aufgerufen.

Seit Wochen gibt es immer wieder Demonstrationen in vielen ‌Städten Frankreichs, die zum Teil ‌in Gewalt umgeschlagen sind. Es kam zu Vandalismus und Plünderungen von Geschäften. Ihren Anfang hatten sie mit ⁠den Protesten von Schülern und Studenten genommen, die ‌ihrer Unzufriedenheit mit dem Bildungssystem ⁠Luft gemacht hatten. Längst haben sich die Proteste jedoch ausgeweitet; so riefen Gewerkschaften zu Kundgebungen unter anderem gegen die steigenden Lebenshaltungskosten ‌auf.

Der Innenminister hatte unlängst ⁠auf ein neues Phänomen hingewiesen, ⁠bei dem rechtsextreme Gruppen gezielt linksextreme Aktivisten angriffen. Bei den Kundgebungen am Samstag vergangener Woche waren Nunez zufolge bereits landesweit 70.000 Polizisten im Einsatz. Mehr als 1400 Menschen seien festgenommen worden.

(Bericht von: Dominique Vidalon, Inti Landauro; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)