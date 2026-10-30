Französische Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal

Paris, 30. ⁠Okt (Reuters) - Die französische Wirtschaft ist im dritten Quartal überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt ging im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent zurück, wie die Statistikbehörde Insee am Freitag auf Basis ‌vorläufiger Daten mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal hatte die französische Wirtschaft ⁠noch stagniert.

Die ⁠Exporte aus der nach Deutschland zweitgrößten Volkswirtschaft der EU gingen im dritten Quartal um 1,7 Prozent zurück. Vor allem der Bereich Luft- und Raumfahrt schwächelte, nachdem dieser im zweiten Quartal noch sehr deutlich zugelegt hatte. Außerdem ‌sanken die Bruttoanlageinvestitionen im dritten Quartal um ‌0,6 Prozent. Ein Lichtblick war der private Konsum. Hier erhöhten sich die Ausgaben um 0,4 Prozent. Der Energieverbrauch stieg um ⁠1,2 Prozent.

Gewalttätige Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten hatten die zweitgrößte ‌Volkswirtschaft der Euro-Zone zuletzt erschüttert ⁠und für zusätzliche Unsicherheit gesorgt. Im September hatte die Regierung in Paris bereits ihre Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr von 0,7 auf 0,5 ‌Prozent gesenkt. Das Ziel, das ⁠Haushaltsdefizit auf 5,0 Prozent der ⁠Wirtschaftsleistung zu drücken, sei keine Option mehr, so die Regierung. Am Kapitalmarkt ist es wegen des hohen Haushaltsdefizits schon deutlich teurer geworden, neue Schulden aufzunehmen. Eigentlich gilt in der EU eine Obergrenze von drei Prozent für das Haushaltsdefizit, die Frankreich aber immer wieder reißt.

(Bericht von Mathias de Rozario in Gdansk und Christian Krämer, redigiert ⁠von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)