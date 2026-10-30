Fremdwährungspositionen beflügeln Gewinn der Schweizer Notenbank

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Zürich, ⁠30. Okt (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den ersten drei Quartalen ‌2026 dank des Ertrags aus Fremdwährungspositionen einen Gewinn ⁠von ⁠44,2 Milliarden Franken erzielt. Das Plus aus Anlagen in Fremdwährungen betrug 43,3 Milliarden ‌Franken, wie die ‌Notenbank am Freitag mitteilte. Ein Bewertungsgewinn beim ⁠Goldbestand in Höhe von 1,2 ‌Milliarden Franken ⁠trug auch zum positiven Ergebnis bei. Im dritten Quartal belief ‌sich ⁠der Gewinn auf ⁠19,1 Milliarden Franken.

(Bericht von Marleen Käsebier. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Schweizerische Nationalbank

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 30.10.2026
Dax dürfte nachgeben – Amazon und Intel belasten Börsenheute, 06:59 Uhr · onvista
Dax dürfte nachgeben – Amazon und Intel belasten Börsen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen