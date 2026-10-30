Fremdwährungspositionen beflügeln Gewinn der Schweizer Notenbank
Zürich, 30. Okt (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den ersten drei Quartalen 2026 dank des Ertrags aus Fremdwährungspositionen einen Gewinn von 44,2 Milliarden Franken erzielt. Das Plus aus Anlagen in Fremdwährungen betrug 43,3 Milliarden Franken, wie die Notenbank am Freitag mitteilte. Ein Bewertungsgewinn beim Goldbestand in Höhe von 1,2 Milliarden Franken trug auch zum positiven Ergebnis bei. Im dritten Quartal belief sich der Gewinn auf 19,1 Milliarden Franken.
(Bericht von Marleen Käsebier. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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