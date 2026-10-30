Gelbwesten in Frankreich protestieren mit Töpfen und Pfannen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Gelbwesten-Bewegung ruft für diesen Freitag zu lautstarken Protesten mit Töpfen und Pfannen auf. Vor Abgeordnetenbüros, auf den Straßen und an den Fenstern soll im Zuge der aktuellen Protestwelle im Land mit Küchenutensilien Lärm gemacht werden. Am Abend ist eine Protestversammlung vor der Nationalversammlung in Paris geplant, wo ebenfalls mit Töpfen und Pfannen Radau gemacht werden soll. Immer wieder wird in Frankreich zu dieser Protestform gegriffen, die Casserolade genannt wird. Casserole heißt auf Französisch Topf.

Der kreative Protest ist nur einen Tag vor erneuten landesweiten Massendemonstrationen am Samstag geplant. Dazu rufen Gewerkschaften und Gelbwesten auf, teils aber mit getrennten Protestzügen. Den seit Wochen für eine bessere Ausstattung von Schulen demonstrierenden jungen Leuten in Frankreich haben sich seit Mitte Oktober weitere Gruppen angeschlossen, unter anderem um gegen zu hohe Lebenshaltungskosten zu demonstrieren. Nach schweren Ausschreitungen am Rande von Kundgebungen am 17. Oktober konnte die Polizei erneute Gewalt am vergangenen Samstag überwiegend verhindern./evs/DP/jha