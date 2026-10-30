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Helvetica Life baut Immobilienportfolio auf CHF 113,7 Millionen aus und kündigt weitere Zeichnungsöffnung an.



30.10.2026 / 10:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Zürich, 30. Oktober 2026 – Die Helvetica Life Investment Foundation hat den Aufbau ihrer Anlagegruppe «Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz» im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 weiter vorangetrieben. Per 30. September 2026 umfasst das Portfolio acht Objekte mit einem Gesamtwert von CHF 113,7 Millionen. Der Nettoinventarwert pro Anspruch stieg im Berichtszeitraum um 2,6 % auf CHF 1’026.22. Vom 2. November bis 11. Dezember 2026 wird die Anlagegruppe für weitere Zeichnungen geöffnet.

Gezielter Portfolioaufbau und steigender Nettoinventarwert

Der Portfoliowert erhöhte sich von CHF 35,7 Millionen per 31. März 2026 auf CHF 113,7 Millionen per 30. September 2026 und ist bis Ende Oktober weiter auf CHF 141 Millionen angewachsen. Per Stichtag umfasste das Portfolio fünf energetisch gut positionierte Bestandsliegenschaften, zwei Bestandsliegenschaften mit Sanierungspotenzial sowie das Neubauprojekt in Pfeffikon LU. Sieben der acht Objekte konnten ausserhalb von Bieterverfahren erworben werden. Die durchschnittliche Nettoankaufsrendite lag bei 3,2 % und damit über der Zielgrösse von 3,0 %.

Der Nettoinventarwert pro Anspruch erhöhte sich im Berichtszeitraum von CHF 1’000.63 auf CHF 1’026.22. Neben den laufenden Erträgen trugen nicht realisierte Kapitalgewinne aus Ankäufen und dem Baufortschritt in Pfeffikon zur Entwicklung bei.

Qualitätsorientiertes Wachstum

«Als Stiftungsrat legen wir Wert auf ein qualitatives Wachstum, das unsere Anlagestrategie konsequent abbildet», sagt Markus Streckeisen, Präsident des Stiftungsrats.

Zeichnungsöffnung vom 2. November bis 11. Dezember 2026

Die bisherigen Kapitalzusagen wurden vollständig abgerufen. Mit der nächsten Zeichnungsöffnung vom 2. November bis 11. Dezember 2026, 12.00 Uhr, wird das Portfolio weiter ausgebaut und breiter diversifiziert werden. Dazu steht eine Akquisitionspipeline über CHF 171 Millionen bereit, davon CHF 123 Millionen exklusiv.

Im Anschluss an die Zeichnungsperiode wird der Stiftungsrat eine Schliessung der Anlagegruppe in Betracht ziehen und das weitere Wachstum über reguläre Öffnungen steuern.

Halbjahres-Update und Zeichnungsunterlagen

Das Halbjahres-Update per 30. September 2026sowie die massgebenden Anlage- und Zeichnungsunterlagen sind unter hier verfügbar.

Über die Helvetica Life Investment Foundation

Die Helvetica Life Investment Foundation bietet Pensionskassen und weiteren Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu Schweizer Wohnimmobilien. Ihre Anlagegruppe «Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz» investiert gezielt in suburbane Wachstumslagen der Deutsch- und Westschweiz. Mit diesem Fokus bietet sie eine qualitative Ergänzung und Diversifikation zu bestehenden Immobilienportfolios.

Die Anlagestrategie umfasst drei Asset Typen:

Fokus Assets: Neuwertige oder energetisch sanierte Bestandsliegenschaften mit einem Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) der Klassen A bis C. Sie bilden die Basis für langfristig stabile Erträge und Immobilienwerte.

Impact Assets: Bestandsliegenschaften mit energetischem Sanierungspotenzial. Durch gezielte Investitionen sollen sie innerhalb von sieben Jahren mindestens die GEAK-Klasse C erreichen. Im Vordergrund stehen die Verbesserung der Energieeffizienz und die langfristige Wertsteigerung.

Projekte: Bewilligte Bauprojekte und Neubauten, die das Bestandsportfolio um energieeffizienten Wohnraum ergänzen und zusätzliches Ertrags- und Wertsteigerungspotenzial erschliessen.

Damit verbindet die Anlagegruppe laufende Erträge aus dem Bestand mit der gezielten energetischen Verbesserung bestehender Gebäude und der Schaffung neuen Wohnraums.

Medienkontakt

Urs Kunz Andreas Benz Chief Commercial Officer, Geschäftsführer Helvetica Life Investment Foundation Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 T +41 43 544 37 10 urs.kunz@helvetica.com andreas.benz@helvetica.com

Über Helvetica Helvetica Asset Management AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen, gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die Helvetica Life Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert.Helvetica.com

Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der Helvetica Life Investment Foundation («HL») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. HL gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen von HL zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Massgebend für die Zeichnung von Ansprüchen sind ausschliesslich die geltenden Stiftungsunterlagen der HL. Zulässige Anleger sind ausschliesslich in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen sowie Personen, die kollektive Anlagen derartiger Vorsorgeeinrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei HL ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen.Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Etwaige Angaben zur Performance berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance einen Vergleichsindex erreicht oder übertrifft. Prospekt, Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Geschäftsbericht bzw. die Factsheets können bei HL kostenlos bezogen werden. Die Total Expense Ratio (TERISA GAV) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Gesamtvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem Prozentsatz des Gesamtvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleichbleibenden Voraussetzungen.

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