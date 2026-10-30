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IBM: Erhöhte Cashflow-Prognose trifft auf unerwartete Zurückhaltung bei den KI-Budgets der Kunden

DZ BANK · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenKI
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

IBM: Erhöhte Cashflow-Prognose trifft auf unerwartete Zurückhaltung bei den KI-Budgets der Kunden


Der Quartalsumsatz von IBM stieg zuletzt um 5 %, getragen von starken Zuwächsen im Software- und Datenbereich.   Die Prognose für den freien Cashflow im Gesamtjahr 2026 wurde um über 1 Mrd. USD angehoben, obwohl das Beratungssegment auf der Stelle tritt. Das Geschäft mit der KI-Plattform Watsonx wächst, doch das Management dämpft die Erwartungen an kurzfristige Ausgabensprünge bei den IT-Budgets der Kunden.

Vom Hardware-Pionier zum Architekten für hybride Cloud-Strukturen

Das Geschäftsmodell von International Business Machines (IBM) konzentriert sich mittlerweile primär auf margenintensive Softwarelösungen und hybride Cloud-Architekturen für Großkunden. Der Konzern hat sich strategisch von renditeschwachen Hardware-Sparten getrennt, um von dem fundamentalen Trend zu profitieren, dass Unternehmen ihre lokalen Rechenzentren mit verschiedenen öffentlichen Clouds vernetzen wollen. Dieser Fokus auf die Modernisierung der IT-Infrastruktur von Firmenkunden generiert kontinuierliche, wiederkehrende Einnahmen. Die übernommene Red Hat-Sparte dient dabei als zentrales Bindeglied, welches es Kunden ermöglicht, ihre Anwendungen flexibel über verschiedene IT-Umgebungen hinweg zu verschieben. Parallel dazu wandelt sich das Unternehmen zunehmend zu einem Integrationspartner, der komplexe IT-Landschaften nicht nur bereitstellt, sondern auch die operative Umsetzung durch das eigene Beratungssegment begleitet.



Endlos Turbo Long 146,6175 open end: Basiswert IBM Corporation

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Quelle: DZ BANK: Geld 30.10. 14:34:03, Brief 30.10. 14:34:03
10,05 EUR 10,06 EUR 2,24% Basiswertkurs: 258,28 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 00:00:00
Basispreis 146,6175 USD Knock-Out-Barriere 146,6175 USD
Hebel 2,32x Abstand zum Basispreis in % 43,23%
Abstand zum Knock-Out in % 43,23% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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