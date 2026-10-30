IBM: Erhöhte Cashflow-Prognose trifft auf unerwartete Zurückhaltung bei den KI-Budgets der Kunden

Der Quartalsumsatz von IBM stieg zuletzt um 5 %, getragen von starken Zuwächsen im Software- und Datenbereich. Die Prognose für den freien Cashflow im Gesamtjahr 2026 wurde um über 1 Mrd. USD angehoben, obwohl das Beratungssegment auf der Stelle tritt. Das Geschäft mit der KI-Plattform Watsonx wächst, doch das Management dämpft die Erwartungen an kurzfristige Ausgabensprünge bei den IT-Budgets der Kunden.

Vom Hardware-Pionier zum Architekten für hybride Cloud-Strukturen Das Geschäftsmodell von International Business Machines (IBM) konzentriert sich mittlerweile primär auf margenintensive Softwarelösungen und hybride Cloud-Architekturen für Großkunden. Der Konzern hat sich strategisch von renditeschwachen Hardware-Sparten getrennt, um von dem fundamentalen Trend zu profitieren, dass Unternehmen ihre lokalen Rechenzentren mit verschiedenen öffentlichen Clouds vernetzen wollen. Dieser Fokus auf die Modernisierung der IT-Infrastruktur von Firmenkunden generiert kontinuierliche, wiederkehrende Einnahmen. Die übernommene Red Hat-Sparte dient dabei als zentrales Bindeglied, welches es Kunden ermöglicht, ihre Anwendungen flexibel über verschiedene IT-Umgebungen hinweg zu verschieben. Parallel dazu wandelt sich das Unternehmen zunehmend zu einem Integrationspartner, der komplexe IT-Landschaften nicht nur bereitstellt, sondern auch die operative Umsetzung durch das eigene Beratungssegment begleitet.



Endlos Turbo Long 146,6175 open end: Basiswert IBM Corporation DJ6ABY Quelle: DZ BANK: Geld 30.10. 14:34:03, Brief 30.10. 14:34:03 10,05 EUR 10,06 EUR 2,24% Basiswertkurs: 258,28 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 00:00:00 Basispreis 146,6175 USD Knock-Out-Barriere 146,6175 USD Hebel 2,32x Abstand zum Basispreis in % 43,23% Abstand zum Knock-Out in % 43,23% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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