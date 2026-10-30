Inflationsrate sinkt deutlich auf 2,8 Prozent im Oktober

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Quelle: dpa-AFX
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Wiesbaden (dpa) - Mit dem erneuten Tankrabatt ist die Inflationsrate in Deutschland deutlich gesunken. Im Oktober lagen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 3,3 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

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