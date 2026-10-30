IRW-News: Critical Copper Mining Corp.: Clarity kündigt Namensänderung und Aktienzusammenlegung an

IRW-PRESS: Critical Copper Mining Corp.: Clarity kündigt Namensänderung und Aktienzusammenlegung an

Vancouver, BC - 26. Oktober 2026 / IRW-Press / Clarity Metals Corp. (CSE: CMET) (OTC: CLGCF) (FWB: 27G0) (Clarity oder das Unternehmen), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Edel- und Basismetallprojekten konzentriert, gibt bekannt, dass das Unternehmen seine ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (die Aktien) im Verhältnis von drei (3) Aktien vor der Zusammenlegung zu einer (1) Aktie nach der Zusammenlegung konsolidieren wird (die Zusammenlegung). Im Zusammenhang mit der Aktienzusammenlegung gibt das Unternehmen auch seine Absicht bekannt, seinen Namen von Clarity Metals Corp. in Critical Copper Mining Corp. zu ändern (die Namensänderung).

Zum heutigen Datum verfügt das Unternehmen über 103.426.077 ausgegebene und ausstehende Aktien. Nach Abschluss der Aktienzusammenlegung wird erwartet, dass das Unternehmen über rund 34.475.359 ausgegebene und ausstehende Aktien verfügt. Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 30. Oktober 2026 auf zusammengelegter Basis unter dem neuen Namen Critical Copper Mining Corp. und dem neuen Börsenkürzel CCCU an der Canadian Securities Exchange (CSE) gehandelt werden, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die CSE.

Im Zusammenhang mit der Aktienzusammenlegung werden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben. Der Aktienbestand eines jeden Aktionärs, dem infolge der Aktienzusammenlegung andernfalls ein Bruchteil einer Aktie zustehen würde, wird auf die nächsthöhere ganze Aktie aufgerundet. Die Aktienzusammenlegung hat keine Auswirkungen auf den prozentualen Anteil der Aktionäre am Unternehmen, abgesehen von den minimalen Auswirkungen der oben genannten Rundung von Bruchteilen von Aktien, auch wenn dieser Anteil durch eine geringere Anzahl von Aktien repräsentiert wird. Stattdessen wird durch die Aktienzusammenlegung die Anzahl der von allen Aktionären gehaltenen Aktien proportional verringert.

Ein Übermittlungsschreiben (Letter of Transmittal) wird eingetragenen Aktionären per Post zugesandt. Dieses enthält Anweisungen zur Übergabe von Aktienzertifikaten, die Aktien vor der Zusammenlegung repräsentieren, im Austausch gegen die infolge der Aktienzusammenlegung ausgegebenen Aktien nach der Zusammenlegung. Bis zu ihrer Einreichung gilt jedes Zertifikat, das Aktien vor der Zusammenlegung repräsentiert, als Repräsentation der Anzahl der Aktien nach der Zusammenlegung, die der Inhaber infolge der Aktienzusammenlegung erhalten hat. Für Aktionäre, die ihre Aktien über ein Wertpapierdepot oder in elektronischer stückeloser Form halten, besteht kein Handelsbedarf, da ihre Aktienbestände vom Transferagenten des Unternehmens oder von ihren jeweiligen Wertpapiermaklern, Banken, Treuhandgesellschaften oder sonstigen Depotstellen elektronisch angepasst werden. Gemäß der Satzung des Unternehmens bedarf die Aktienzusammenlegung nicht der Zustimmung der Aktionäre und wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt.

Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens für die Aktien nach der Zusammenlegung lautet 226924108, und die neue ISIN-Nummer lautet CA2269241089.

Alle ausstehenden wandelbaren Wertpapiere des Unternehmens werden ebenfalls entsprechend dem Verhältnis der Aktienzusammenlegung angepasst. Die jeweiligen Ausübungspreise dieser ausstehenden Wertpapiere werden ebenfalls entsprechend angepasst.

Über Clarity Metals Corp.

Clarity Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Edel- und Basismetallprojekten konzentriert. Clarity ist weltweit in der Exploration tätig und konzentriert sich dabei auf Länder mit etablierten Rechts- und Regulierungssystemen, die Investitionen im Bergbau unterstützen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Fecteau, das sich über eine Fläche von rund 5.247,47 Hektar im Abitibi-Grünsteingürtel in Québec erstreckt und in der Nähe des Projekts Windfall Lake von Gold Fields (von Osisko Mining Inc. übernommen) sowie der Projekte von Bonterra Resources liegt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist an der CSE unter dem Symbol CMET notiert.

Um mehr über Clarity Metals Corp. und seine Projekte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.claritymetals.com .

IM NAMEN DES BOARDS

Timothy Ko

Timothy Ko

Chief Executive Officer

Tel: (604) 562-3932

E-Mail: info@claritymetals.com

Website: www.claritymetals.com

Die oben genannten historischen Bohrergebnisse stammen aus historischen Unterlagen, die von früheren Betreibern erstellt wurden. Die qualifizierte Person hat die angewandten Probenahme-, Analyse- und Probensicherungsverfahren nicht unabhängig überprüft, und das Unternehmen war nicht in der Lage, die ursprünglichen Analysezertifikate zu prüfen oder die Bohransatzpunkte, die Bohrlochvermessungen oder die Kernausbeute zu verifizieren. Die angegebenen Abschnitte entsprechen den gebohrten Kernlängen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Das Unternehmen erachtet die historischen Bohrergebnisse als relevant für die Ausrichtung künftiger Explorationsmaßnahmen, weist jedoch darauf hin, dass man sich nicht auf diese verlassen sollte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die geplante Aktienzusammenlegung; die geplante Namensänderung; den voraussichtlichen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Aktienzusammenlegung und der Namensänderung; den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Genehmigungen durch die CSE; sowie den voraussichtlichen Beginn des Handels mit den Aktien auf konsolidierter Basis unter einem neuen Namen und einem neuen Tickersymbol. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie erwarten, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, planen, glauben, kann, wird, sollte, könnte oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Erwartungen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, unterliegen jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Risiken. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass die erforderlichen Genehmigungen der Behörden und der CSE nicht rechtzeitig oder gar nicht erteilt werden; Marktbedingungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und regulatorische Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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