Italien: Wirtschaft stagniert im Sommer

dpa-AFX · Uhr
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ROM (dpa-AFX) - Die italienische Wirtschaft hat im Sommer stagniert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im dritten Quartal auf dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistikamt Istat am Freitag nach einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Volkswirte hatten für den Zeitraum Juli bis September im Schnitt ein leichtes Wachstum von 0,1 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,2 Prozent gewachsen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stieg das BIP um 0,8 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 0,9 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/jha/

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