Italien: Wirtschaft stagniert im Sommer
dpa-AFX · Uhr
ROM (dpa-AFX) - Die italienische Wirtschaft hat im Sommer stagniert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im dritten Quartal auf dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistikamt Istat am Freitag nach einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Volkswirte hatten für den Zeitraum Juli bis September im Schnitt ein leichtes Wachstum von 0,1 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,2 Prozent gewachsen.
Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stieg das BIP um 0,8 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 0,9 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/jha/
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
PlusInterview mit Fondsmanager
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
PlusKeine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
PlusBis zu 95 Milliarden US-Dollar