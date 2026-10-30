Japans Notenbank hält Zinsen stabil und nimmt Erhöhung in den Blick

Tokio, 30. ⁠Okt (Reuters) - Die japanische Notenbank hält ihre Zinsen vorerst stabil, stellt aber wegen steigender Inflationsgefahr weitere Erhöhungen in Aussicht. Auf ihrer am Freitag beendeten zweitägigen Sitzung beschloss sie mit einem Votum von acht zu eins Stimmen, den ‌Leitzins bei 1,25 Prozent zu belassen. Der Währungshüter Hajime Takata stimmte als Einziger für eine Erhöhung auf 1,5 Prozent. Zugleich hob die ⁠Zentralbank ihre ⁠Inflationsprognose an und signalisierte Wachsamkeit mit Blick auf die Entwicklung des Preisniveaus. Dies deutet darauf hin, dass die nächste Zinserhöhung bereits im Dezember kommen könnte.

Die Bank of Japan (BoJ) hatte den geldpolitischen Schlüsselsatz zuletzt im September angehoben - auf den höchsten Stand seit 31 Jahren. Da die ‌zugrunde liegende Inflation mittlerweile in etwa das Zwei-Prozent-Ziel ‌der Notenbank erreicht hat, will sich die Zentralbank nun darauf konzentrieren, die Teuerung auf diesem Niveau zu stabilisieren. Sie machte klar, dass Zinserhöhungen im ⁠Abstand von einigen Monaten möglich seien.

Laut Notenbankchef Kazuo Ueda muss sich die ‌BoJ nach einer langen Phase relativ ⁠niedriger Teuerung in dem Fernostland nunmehr darauf fokussieren, einen zu starken Anstieg der Preise zu verhindern: "Wir müssen wachsam gegenüber dem Risiko sein, dass die Inflation über unser Ziel hinausschießt." Es gehe ‌darum, das Preisziel "nachhaltig und dauerhaft" zu ⁠erreichen. Die Notenbank werde die ⁠Hände nicht in den Schoß legen: "Wir werden die Geldpolitik in angemessener Weise anpassen, damit die zugrunde liegende Inflation bei etwa zwei Prozent verankert wird", betonte Ueda und gab damit einen Hinweis auf mögliche weitere Zinsanhebungen. Das Tempo werde maßgeblich von den kommenden Daten abhängen: "Wir können nicht im Voraus festlegen, wie viele Monate wir jeweils verstreichen lassen, bevor wir die Zinsen anheben", sagte Ueda.

(Bericht von Leika Kihara ⁠und Makiko Yamazaki, geschrieben von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)