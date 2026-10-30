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Julius Bär lanciert neues Aktienrückkaufprogramm



30.10.2026 / 07:00 CET/CEST





Zürich, 30. Oktober 2026 – Die Julius Bär Gruppe AG wird am 2. November 2026 das zuvor angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm im Gesamtwert von bis zu CHF 600 Millionen starten. Dieses Programm soll, vorbehaltlich der vorherrschenden Marktbedingungen, innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden.

Die Aktien werden über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange (Ticker1: BAERE SW) erworben. Die Aufwendungen für den Aktienrückkauf werden während der Laufzeit des Programms dem CET1-Kapital belastet. Der Verwaltungsrat der Julius Baer Gruppe AG beabsichtigt, das Kapitalband, das an der Generalversammlung vom 9. April 2026 genehmigt wurde, für die Vernichtung der unter diesem Programm zurückgekauften Aktien zu verwenden.

Weitere Informationen über das Aktienrückkaufprogramm sind verfügbar unter www.juliusbaer.com/aktienrueckkauf

1Ab 2 November 2026

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Über Julius BärJulius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2026 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 547 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com

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