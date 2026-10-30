Lagarde sagt Adieu

US-BIP wächst in Q3 um 3,4 %

Neues von der EZB: Lagarde wirft hin

Deutschlands BIP als Wundertüte

Das US-Wirtschaftsministerium hat gestern eine erste Schätzung für das US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2026 veröffentlicht. Demnach legte die US-Wirtschaft im dritten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Veränderungsrate von 3,4 % gegenüber dem Vorquartal zu. Damit wurden die Erwartungen von 3,0 % übertroffen. Für das Plus ist der KI-Boom hauptursächlich. Dieser beflügelt nicht nur die Investitionstätigkeit der Unternehmen, sondern stützt durch den Vermögenseffekt haussierender KI-Aktien auch den persönlichen Verbrauch. Angesichts dieses Wachstums dürfte die US-Notenbank u. E. nicht zögern, auf ihrer Gremiensitzung im Dezember eine Leitzinserhöhung zu beschließen.Was die Spatzen schon seit geraumer Zeit von den Dächern pfiffen, ist seit gestern amtlich. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird ihr Amt im Februar kommenden Jahres vorzeitig aufgeben. Lagardes Vertrag läuft bis Ende Oktober 2027. Doch hatte es schon zuvor Spekulationen gegeben, dass die ihren Schreibtisch vorzeitig räumen könnte. Zum einen ist beim World Economic Forum in Davos der Leitungsposten freigeworden, der für die ehemalige Finanzministerin, IWF-Generaldirektorin und bald auch ehemalige EZB-Präsidentin wie geschaffen scheint. Zum anderen zeichnet sich ab, dass in Frankreich im Mai 2027 Marine Le Pen Emanuel Macron nachfolgen könnte. Die Vorsitzende des Rassemblement National gilt nicht als begeisterte Europäerin. Eine so herausgehobene Personalie wie die Besetzung der EZB-Spitze könnte sich mit ihrer Beteiligung als Zankapfel zwischen Paris, Brüssel und den übrigen europäischen Hauptstädten entpuppen. Einen Zinsentscheid gab es auch noch. Die EZB hat wie von uns erwartet stillgehalten und den Einlagesatz unverändert bei 2,50 % belassen. Das nächste Meeting findet am 16. und 17. Dezember statt. Dann werden auch neue Projektionen des Eurosystems für Inflation und Wachstum vorgestellt. Außerdem sollte zu dem Datum bereits die Nachfolge Lagardes geregelt sein. Dem Vernehmen nach werden sich die Staats- und Regierungschefs der Euro-Staaten Ende November treffen, um über die Besetzung der EZB-Spitze zu beraten. Neben der Lagarde-Nachfolge dürfte dies auch den EZB-Chefvolkswirt (der jetzige Amtsinhaber Philip Lane scheidet 2027 aus) sowie die Nachfolge von Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel, die zum IWF wechseln wird, betreffen.Der Reigen der Konjunkturdaten setzt sich heute fort. Insbesondere die BIP-Zahlen für das dritte Quartal aus Deutschland und dem Euroraum dürften Beachtung finden. Zuletzt hat die Konjunktur hierzulande positiv überrascht. Wir rechnen mit einem kleinen Plus um 0,1 %. Für den Euroraum dürfte das Wachstum mit +0,3 % sogar noch ein bisschen besser ausfallen. In Frankreich ist die Wirtschaft dagegen in Q3 um 0,1 % geschrumpft. Daneben wird die deutsche Inflation für Oktober von Interesse sein: Das Preisklima bleibt trotz Tankrabatt rauh. Wir erwarten eine Inflationsrate von unverändert 3,3 %.