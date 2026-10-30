Merz: EU wird bei Allianz zur Rettung des Freihandels vorangehen

Seoul, 30. Okt (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die EU als Speerspitze für die weltweite Entwicklung einer Allianz zur Rettung eines regelgebundenen, freien Handels. "Wenn der Freihandel und die regelbasierte Handelsordnung unter Druck geraten, wird die Europäische Union eine Vorreiterrolle bei der Gestaltung eines besseren Angebots übernehmen", sagte Merz am Freitag in Seoul bei der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft. Er deutete damit eine Weiterentwicklung der Welthandelsorganisation ‌WTO oder eine Alternative an. Die EU und die Länder des indopazifischen Raums teilten dabei grundlegende Interessen, so Merz. "Es besteht keinerlei Zweifel daran, dass der Indopazifik heute die Wirtschaftsmacht des 21. Jahrhunderts ist." Auf die Region ⁠entfielen bereits weit mehr ⁠als 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und fast 60 Prozent der Weltbevölkerung. Sie sei der entscheidende Motor der Weltwirtschaft.

Merz nannte den Abschluss eines Freihandelsabkommens der EU mit dem Block der südostasiatischen Asean-Staaten als nächstes Ziel. Bisher hat die EU nur Abkommen mit einzelnen Asean-Staaten. Der Kanzler sprach sich aber auch für den Dialog zwischen der EU und den Ländern der Transpazifischen Partnerschaft (CPTPP) aus. Das globale, regelbasierte Handelssystem brauche politische Unterstützung.

"Daher schlage ich vor, dass wir gemeinsam ‌ein globales politisches Bündnis für regelbasierten Handel gründen", sagte Merz. Er hatte ‌dies bereits auf der ersten Station seiner Asienreise in Singapur angeregt. Dieses Bündnis solle den regelbasierten Handel "einschließlich der WTO" verteidigen, stärken und weiterentwickeln. "Als Industrienationen müssen wir widerstandsfähig sein und neue Allianzen schmieden." Deutschland und die Länder der Region hätten "sich ergänzende Stärken".

Ausdrücklich nannte ⁠der Kanzler dies eine Abwehrmaßnahme gegen die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China sowie die Bedrohung zentraler Handelsrouten wie ‌der Straße von Hormus. "Das Vorherrschen marktverzerrender Praktiken und der gezielte ⁠Einsatz wirtschaftlicher Beziehungen zur Ausübung politischen Drucks unterstreichen die Notwendigkeit, neben geopolitischen Fragen auch handelspolitische Aspekte anzugehen", sagte er. Merz warb auch für Investitionen koreanischer Unternehmen in Deutschland. "Investoren aus dem Indopazifikraum sind mittlerweile unverzichtbare Akteure für Deutschland und Europa."

Die südkoreanische Ministerpräsidentin Han Seong-sook verwies darauf, dass südkoreanische Batteriehersteller derzeit Fabriken in ‌Polen und Ungarn bauen und dann ein Viertel der europäischen ⁠Produktionskapazität für Batteriezellen bereitstellen. In diesem Bereich könne man ⁠gemeinsam wachsen - "als solide Grundlage für den Übergang der deutschen Automobilindustrie zu Elektrofahrzeugen", sagte sie. Merz hatte zuvor versucht, in Singapur, Japan und Südkorea Ängste zu zerstreuen, dass neue EU-Gesetzgebung ihre Firmen vom europäischen Binnenmarkt ausschließen könnte.

Der Kanzler besuchte auch die Demilitarisierte Zone (DMZ) an der Grenze zu Nordkorea. Man spüre dort, "wie sehr so ein Land unter einer Teilung leidet und wie sehr auch der Wunsch besteht, jedenfalls in diesem Teil der koreanischen Halbinsel, wiedervereint zu werden", sagte er zum Abschluss des Besuchs. "Bis es so weit ist, wird eine militärische Sicherung der Grenze notwendig bleiben. Und dass zwei deutsche Soldaten daran teilnehmen, zeigt, dass Sicherheit auf der Welt nicht mehr teilbar ist." Der ⁠erste Bundeswehrsoldat begann seinen Dienst in der UN-Mission zur Sicherung der Grenze im Jahr 2025.

(Bericht von Andreas Rinke, Joyce Lee; redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)