Merz sieht veränderte US-Politik unabhängig vom Ausgang der Zwischenwahlen

Seoul, 30. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht unabhängig vom Ergebnis der US-Zwischenwahlen eine anhaltende Veränderung in der US-Politik. "Ich will nicht spekulieren über den Ausgang der Kongresswahlen in den ‌USA in der nächsten Woche", sagte Merz am Freitag auf eine entsprechende Frage im Zuge seiner Asien-Reise. "Ganz ⁠unabhängig ⁠vom Ausgang dieser Wahlen wird es so bleiben, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Außenpolitik ändern, ihre Außenwirtschaftspolitik ändern, ihre Interessen neu definieren", sagte er. "Und wenn sie das tun, dann müssen wir ‌das auch tun", fügte er hinzu.

Deshalb ‌führe er in Asien intensive Gespräche, sagte er mit Blick auf seine Visiten in Japan, Südkorea und Singapur ⁠sowie das Drängen auf Freihandelsabkommen. Er wisse zudem, dass ‌Deutschland und die Europäer ⁠in der Verteidigungspolitik mehr tun müssten. "Da kommt auch Deutschland eine wichtige Aufgabe zu, denn wir sind in Europa das bevölkerungsreichste Land, das wirtschaftlich ‌stärkste Land." Die asiatischen ⁠Länder, die militärisch, politisch, wirtschaftlich ⁠in einer vergleichbaren Situation seien, blickten auf Europa. Also müsse man wirklich alle Angebote für eine Zusammenarbeit annehmen.

Merz hatte auf seiner Asien-Reise für eine neue globale Handelsallianz geworben. Hintergrund sind die umstrittene Zollpolitik Trumps sowie die Vorwürfe gegen China wegen Handelsverzerrungen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)