Merz versichert Japan und Südkorea: EU wird sich nicht abschotten

Seoul, 30. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz versucht, die Sorgen asiatischer Länder vor einer Abschottung der Europäischen Union angesichts neuer "Made-in-EU"-Vorschriften zu dämpfen. "Dieser sogenannte Industrial Accelerator Act der Europäischen Union, der darauf ausgerichtet ist, zunächst ‌einmal die Beschaffung auf dem Automobilmarkt durch die öffentliche Hand auf Europa zu konzentrieren, hat erhebliche Sorgen ausgelöst in ⁠der Region, ⁠in Singapur, in Japan, in Korea", sagte Merz zum Abschluss seiner Asienreise am Freitag in Seoul. Es gebe die Sorge vor einer neuen Welle des Protektionismus in Europa. "Ich habe überall widersprochen und habe versucht, auch diese Bedenken zu zerstreuen", ‌betonte der Kanzler.

"Wir müssen offen bleiben. ‌Wir müssen Wettbewerb haben", fügte Merz hinzu. Nur dann könnten auch deutsche und europäische Produkte auf asiatischen Märkten Erfolg haben. Deshalb nehme ⁠er die Sorgen sehr ernst. Er kündigte Gespräche mit der ‌EU-Kommission und den EU-Partnern an. "Ich ⁠werde das natürlich beim nächsten Europäischen Rat ansprechen, dass ich diese Sorgen hier sehr intensiv vorgetragen bekommen habe."

Am Donnerstag hatte etwa Südkoreas Präsident Lee Jae-myung Merz vor ‌Handelsnachteilen für die Industrie seines ⁠Landes durch neue EU-Regeln gewarnt. ⁠Hintergrund sind im März vorgelegte Pläne der EU, mit denen die europäische Wirtschaft gestärkt und unabhängiger gemacht werden soll. Durch "Made-in-EU"-Vorgaben sollen bei Förderung und Aufträgen Vorgaben für den Anteil der in der EU produzierten Komponenten in Autos, Batterien, Stahl oder Zement gelten. Dies hat in Ländern außerhalb Europas Befürchtungen vor neuen Handelsbarrieren ausgelöst.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert ⁠von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)