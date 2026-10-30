Nasdaq 100 rutscht wegen Amazon und Intel um 2,6 Prozent ab

Statt sich als neue Kurstreiber zu zeigen, haben sich die Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne für den Nasdaq 100 in dieser Woche als schwerer Belastungsfaktor entpuppt. Nachdem Alphabets Aktien am Donnerstag um zwölf Prozent sanken und damit ihren schlechtesten Tag jemals verbuchten, folgten am Freitag Amazon und Intel mit herben Verlusten.

Amazons Aktie verlor im frühen Handel 3,9 Prozent, Intels Aktie krachte um satte 29 Prozent ein. Amazon fiel damit auf den Stand von Anfang August zurück, Intels Aktie notierte gar so tief wie seit April nicht mehr. Ein Großteil der Rally-Gewinne beim Chip-Hersteller sind damit wieder verloren gegangen. Im Sog Intels gaben AMD, Nvidia, Marvell und Broadcom zwischen 3,0 und 8,2 Prozent nach.

Das zerrte auch den Nasdaq 100 nach unten. Nach einem Minus von 1,4 Prozent am Vortag verlor der Index am Freitag 2,6 Prozent auf 28.649 Punkte. Noch Anfang des Monats hatte der Tech-Auswahlindex mit 31.361 Punkten so hoch wie noch nie notiert. Vom Rekord aus hat der Index nun fast neun Prozent verloren und steht damit kurz davor, die technische Definition einer Korrektur (minus zehn Prozent vom jüngsten Hoch aus) zu erfüllen.

Hintergrund der Verluste sind die Quartalszahlen der beiden Tech-Konzerne. Amazon profitiert zwar weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Die Sparte AWS beschleunigte im vergangenen Quartal ihr Wachstum und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar. Der Bereich erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 17,8 Milliarden Dollar - 55 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Doch die Ausgabenseite zeigt, wie viel Amazon investieren muss, um beim KI-Boom dabeizubleiben. Für dieses Jahr veranschlagte Amazon Kapitalinvestitionen von 220 Milliarden Dollar. Allein im dritten Quartal gab der Konzern über 77 Milliarden Dollar für derartige Kapitalinvestments ("Capex") aus. Für die neun Monate bis Ende September summieren sich die Capex-Ausgaben auf 175 Milliarden Dollar auf.

Cashflow bezieht sich auf tatsächliche Zahlungsströme in und aus Unternehmen. Anders als beim Gewinn spielen nicht-cashwirksame Faktoren, wie beispielsweise Abschreibungen oder die Aktien-basierte Bezahlung von Mitarbeitern, keine Rolle. Bilanzielle Sondereffekte werden ebenso herauskalkuliert. Unter Investoren gilt der Cashflow deswegen als gute Metrik, um die echte Ertragskraft eines Unternehmens zu beurteilen.

Das zehrt vor allem am Cashflow des Konzerns. Der sogenannte freie Kapitalzufluss ("free cashflow") Amazons liegt für die vergangenen zwölf Monate bei minus 42 Milliarden Dollar. Kapital fließt demnach aus dem Handels- und Tech-Unternehmen ab, ähnlich wie bei Alphabet oder Meta auch. Dabei hatten die Firmen jahrelang damit geglänzt, einen besonders hohen positiven Cashflow zu generieren. Zusätzlich vergraulte eine niedrigere Prognose Amazons für das Handelsgeschäft im wichtigen Weihnachtsquartal die Anleger.

Verhaltene Intel-Prognose verschreckt Anleger

Bei Intel störte die Investoren ebenfalls eine maue Prognose. Für das laufende Vierteljahr sagte der Chip-Hersteller einen Umsatz zwischen 15 und 16 Milliarden Dollar vorher. Analysten hatten eher mit 17 Milliarden Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie verfehlte Intel mit einer Prognose von 25 US-Cent die Markterwartung von 43 Cent deutlich.

Intel-Finanzchef David Zinsner sagte dem Wirtschaftssender CNBC, das Unternehmen stelle seit Wochen eine Abschwächung des Geschäfts fest, weil wegen hoher Speicherpreise weniger Geräte gekauft würden. Das Geschäft mit Personal Computern werde auch noch über das erste Halbjahr 2027 gebremst laufen, betonte Zinsner. Die Speicherpreise sind in den vergangenen Monaten wegen der hohen Nachfrage zum Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz explosiv gestiegen.

(mit Material von dpa-AFX)