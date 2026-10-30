Nasdaq fällt nach Fed-Entscheid – dieser LONG-Trade wird zum Krimi!

Nasdaq unter Druck, Fed-Entscheidung sorgt für Turbulenzen – und ausgerechnet jetzt setzt Heiko Behrendt auf LONG! Nach den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) geraten insbesondere die amerikanischen Technologiewerte unter Druck. Obwohl beide Notenbanken ihre Leitzinsen unverändert lassen, sorgen Inflationssorgen, steigende Energiepreise und die Unsicherheit über weitere Zinsschritte für heftige Kursschwankungen. Im aktuellen Trader’s Circle analysiert Heiko Behrendt die Reaktionen von DAX und Nasdaq 100 und zeigt, welche Trading-Chancen sich aus der hohen Volatilität ergeben.



Während der DAX bereits attraktive Gewinnmöglichkeiten bietet, entwickelt sich das anschließende Nasdaq-Livetrading zu einem echten Krimi. Nach einem deutlichen Abverkauf sucht Heiko gezielt nach einer möglichen Gegenbewegung. Seine Strategie: Ein Long-Einstieg an einer wichtigen Unterstützung, gefolgt von einem möglichen Ausbruch über den nächsten Widerstand. Doch der Nasdaq macht es ihm alles andere als leicht. Innerhalb weniger Minuten wechseln sich kräftige Erholungen und erneute Verkaufswellen ab. Mehrfach muss Heiko seine Positionen anpassen, Teilverkäufe durchführen und sein Risiko neu bewerten.



Besonders spannend: Ein zunächst vielversprechender Long-Trade gerät zunehmend unter Druck. Zwischenzeitlich stehen mehrere Positionen im Markt, der erhoffte Ausbruch lässt auf sich warten und die Gefahr eines größeren Verlusts wächst. Heiko erklärt live, welche Fehler ihm beim Einstieg und Positionsmanagement unterlaufen, warum bestimmte Kursmarken entscheidend sind und wie er versucht, den Trade durch gezielte Anpassungen zu stabilisieren. Schließlich gelingt es ihm, die Position insgesamt noch mit einem Plus zu schließen. Ein eindrucksvoller Einblick in die Herausforderungen des kurzfristigen Tradings – mit echten Entscheidungen, kritischen Momenten und wichtigen Erkenntnissen zum Risikomanagement.



Wie erkennt man ein mögliches Reversal im Nasdaq? Wann wird eine Unterstützung zum Widerstand und wie handelt man volatile Märkte nach einer Fed-Entscheidung? Im Webinar zeigt Heiko Behrendt anhand konkreter Trades im 1-Minuten- und 5-Minuten-Chart, worauf erfahrene Trader achten. Außerdem erklärt er die Unterschiede zwischen Nasdaq- und S&P-500-Trading, den Nutzen von Futures-Orderdaten sowie die Bedeutung von Break-even-Absicherung, Positionsgröße und konsequentem Risikomanagement. Jetzt das Video ansehen und erleben, wie schnell sich ein Trading-Setup verändern kann!

Der nächste Traders Circle am Dienstag stattfinden.

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