Netanjahu verstärkt nach Wahl-Patt Angriffe auf Israels arabische Parteien

Jerusalem, 29. ⁠Okt (Reuters) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach der Parlamentswahl den Vorwurf des Wahlbetrugs erhoben, ohne dafür jedoch Beweise vorzulegen. Der Rekordgewinn arabischer Parteien sei zum Teil darauf zurückzuführen, sagte Netanjahu am Donnerstag. Führende ‌arabische Politiker wiesen den Vorwurf umgehend zurück und bezichtigten den Regierungschef der Volksverhetzung. Die Anschuldigung folgt auf eine hohe Wahlbeteiligung unter den ⁠arabischen Israelis. ⁠Diese erschwert sowohl Netanjahu als auch seinem wichtigsten Herausforderer Gadi Eisenkot die Bildung einer Regierung.

Die Wahl vom Dienstag hat zu einem Patt geführt. Nach Auszählung von fast 93 Prozent der Stimmen liegt Netanjahus national-religiöser Block mit 53 Sitzen knapp vor dem Lager von ‌Eisenkot mit 48 Sitzen. Beide verfehlten jedoch ‌die 61 Mandate für eine Mehrheit im Parlament. Die Parteien, die die arabische Minderheit von 21 Prozent vertreten, kommen voraussichtlich auf eine Rekordzahl von ⁠19 Sitzen und werden damit zu Königsmachern. Politikexperten zufolge versucht Netanjahu ‌mit seinen Angriffen, eine mögliche Minderheitsregierung ⁠seines Rivalen Eisenkot zu verhindern, die von arabischen Parteien toleriert wird. Netanjahus Ziel sei es, "jegliche arabisch-jüdische Zusammenarbeit zu delegitimieren", sagte Eytan Gilboa, Professor für Politik an der Reichman-Universität.

Die Wahlleitung ‌teilte am Donnerstag mit, es gebe ⁠zwar eine Untersuchung von Betrugsvorwürfen, ⁠jedoch keine Grundlage für die Behauptung, die Integrität der Wahl sei "systematisch beeinträchtigt" worden. Eisenkot forderte eine Untersuchung, warf Netanjahu jedoch vor, die Verdächtigungen auszunutzen, um "Chaos zu verbreiten". Präsident Isaac Herzog erklärte, die Vorwürfe müssten untersucht werden. "Aber wir dürfen nicht eine ganze Gemeinschaft verunglimpfen." Die letzte Koalition, die Netanjahu 2021 stürzte, war auf die Unterstützung der arabischen Ra'am-Partei angewiesen.

(Bericht von: Maayan Lubell; bearbeitet von ⁠Sabine Ehrhardt, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)