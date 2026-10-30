Neue KI-Zweifel drücken Nasdaq auf Drei-Monats-Tief

Frankfurt, 30. ⁠Okt (Reuters) - Neu entflammte Sorgen über die ausufernden Kosten für KI-Infrastruktur haben die US-Technologiebörse Nasdaq auf ein Drei-Monats-Tief gedrückt. Das Börsenbarometer verlor nach der Eröffnung bis zu 2,7 Prozent auf 25.478 Punkte. Der ‌breiter gefasste S&P 500 büßte rund 1,5 Prozent auf 7628 Zähler ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab knapp ein Prozent ⁠auf 51.920 ⁠Stellen nach.

Für schlechte Stimmung sorgte vor allem Intel. Die Aktien des Chipkonzerns brachen um mehr als 30 Prozent ein und steuerten auf den größten Tagesverlust ihrer Geschichte zu. Intel warnte nach einem Unglück in einer israelischen Fabrik vor Umsatzeinbußen ‌in dreistelliger Millionenhöhe. Zudem warnte Finanzchef David ‌Zinsner, dass der Barmittelzufluss in diesem Jahr negativ ausfallen werde.

Auch die Papiere von Amazon gaben nach, nachdem der Konzern hohe Investitionen angekündigt ⁠hatte. "Es kommt vor allem darauf an, was bei einer Aktie bereits ‌eingepreist ist und wie hoch ⁠die Erwartungen der Anleger sind", kommentierte Art Hogan, Chefstratege bei B. Riley Wealth. "Alphabet, Amazon und Intel gehören zu den Aktien, bei denen schon wenig genügt, um eine herbe ‌Enttäuschung auszulösen."

Zugleich ließ eine ⁠Warnung vor sinkenden Nutzerzahlen die Aktien ⁠von Reddit und Pinterest einbrechen. Die Papiere der sozialen Netzwerke verloren gut 20 und rund sechs Prozent. Reddit warnte, dass die Zahl der täglich aktiven Nutzer im vierten Quartal sinken könnte. Als Grund nannte Konzernchef Steve Huffman die neuen KI-Suchfunktionen von Google. Diese beantworten Nutzeranfragen oft direkt, wodurch weniger Nutzer auf Webseiten wie Reddit weitergeleitet werden.

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)