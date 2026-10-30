Österreich verlängert Spritpreisbremse bis Ende November

Wien, 30. ⁠Okt (Reuters) - Die österreichische Regierung verlängert die sogenannte Spritpreisbremse um einen weiteren Monat bis Ende November. Autofahrer würden dadurch weiter um rund zwölf Cent je Liter Benzin und Diesel ‌entlastet, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Wien mit. "Die Spritpreisbremse hilft dabei, die Auswirkungen hoher internationaler Energiepreise auf ⁠Haushalte und ⁠Betriebe abzufedern", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

Die Maßnahme setzt sich aus zwei Teilen zusammen: einer Senkung der Mineralölsteuer um 6,7 Cent je Liter und einer Begrenzung der Handelsspannen für Mineralölunternehmen um 3,5 Cent je Liter. Unter ‌Berücksichtigung der Umsatzsteuer ergibt sich daraus ‌die rechnerische Entlastung von rund zwölf Cent. Der Regierung zufolge trägt die Bremse auch zur Dämpfung der Inflation bei. ⁠Eine Senkung der Treibstoffpreise um zehn Cent je Liter könne ‌die Inflationsrate um rund 0,2 ⁠Prozentpunkte reduzieren.

Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) verwies auf die jüngst veröffentlichten Gewinnsprünge großer europäischer Ölkonzerne. Diese zeigten, dass die Einführung der Spritpreisbremse richtig gewesen sei. Die ‌liberale Regierungspartei Neos verteidigte insbesondere ⁠die befristete Margenbegrenzung. Energiesprecherin Karin ⁠Doppelbauer erklärte, ein solcher Eingriff sei nur vorübergehend sinnvoll, damit kleinere Tankstellen nicht dauerhaft unter Druck geraten oder aus dem Markt gedrängt würden.

Die Spritpreisbremse ist zunächst bis zum 30. November befristet. Über eine weitere Verlängerung will die Regierung abhängig von der Entwicklung der internationalen Energiepreise entscheiden.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian ⁠Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)